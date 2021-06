El Gobierno andaluz ha alertado de que en julio recibirá "la mitad de vacunas que en junio" y tendrá que llamar "con más lentitud" a la población joven para la vacunación contra el coronavirus. Así lo expresó el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien señaló que "esta semana vamos a recibir 1.145.940 vacunas pero en julio recibiremos menos de la mitad de las vacunas recibidas en junio". "Tendremos que frenar la puesta de vacuna para garantizar la segunda dosis, esto nos hará la vacunación más lenta entre la población más joven; no tenemos capacidad de diálogo con la UE para exigir la llegada de vacunas, pero el Ministerio de Sanidad sí", añadió Aguirre tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

En esa misma línea, el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, aseveró que "el Gobierno de España tendrá explicar porque se recibirán menos vacunas justo ahora que se está cerca de la inmunización perseguida del 70%" y exigió que "se le pida a la Unión Europea que mantenga el ritmo de envío de vacunas".

Pese a esta bajada del volumen de vacunas que llegarán, el Gobierno andaluz está trabajando para incluir en la campaña de vacunación de cara al periodo de vacaciones a turistas y a andaluces que viven fuera de la región. En este sentido, Aguirre precisó que solo se vacunará, procedentes del extranjeros, "a quienes estarán aquí en estancia de larga duración o si tienen residencia en Andalucía y vuelven por periodos largos". "Si es una segunda dosis tendrá que traer la certificación de sus países para ver en qué marca se puso en su país de origen", explicó.

Respecto a los andaluces que vayan a salir al extranjero, Aguirre detalló que "se actuará como con los estudiantes Erasmus y se les pondrá una dosis de Janssen".

Además, Jesús Aguirre recordó el carácter universal de la pandemia y la aparición de nuevas cepas que puede poner en peligro el éxito de la vacunación: "No pensemos que porque tengamos una población vacunada muy grande estamos libres del virus, la pandemia va a durar mucho tiempo, varios años; las mutaciones sí son sensibles a la vacuna pero siempre tenemos el susto en el cuerpo por si alguna mutación no es sensible a la vacuna y tenemos que volver a la casilla de salida".

A día de hoy, más del 43% de la 'población diana' para la vacunación en Andalucía ya ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. Además, casi un 64% ha recibido al menos una dosis. En concreto, el 63,97% de los andaluces mayores de 16 años están vacunados con al menos una dosis y el 43,55% con la pauta completa. Tales porcentajes se traducen en la inmunización con la vacuna de 3.076.256 ciudadanos y en el hecho de que 4.577.878 cuenten ahora mismo con la primera dosis. Además, las dosis administradas en la región superan ya los siete millones. Para ser exactos, son 7.387.735 si se tienen en cuenta las cifras ofrecidas por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos destacando que se han administrado el 99,18% de las vacunas recibidas.

Con estos guarismos sobre la mesa, el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, proclamó que "Andalucía va varias semanas por delante respecto al resto de las comunidades autónomas en el ritmo de vacunación".

Bendodo recalcó que Andalucía está "a la cabeza de la vacunación en España" y que "estamos preparados para poner todas las dosis que nos llegan". "Las pasada semana se volvieron a batir récords y se superaron las 700.000 vacunas administradas", añadió el consejero.