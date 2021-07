El Comité de Expertos de la Junta se reúne de nuevo esta tarde para analizar la situación actual de la pandemia en Andalucía -con la tasa de incidencia acumulada en ascenso en las últimas semanas- y decidir si se prorrogan las restricciones actuales o bien, se opta por un endurecimiento de las medidas precisamente debido a ese empeoramiento de los indicadores epidemiológicos.

En este sentido, el portavoz de la Junta y consejero de Presidencia Elías Bendodo ha hecho especial hincapié en la buena situación de los recursos asistenciales y hospitalarios de la comunidad, con una ocupación de las camas UCI del 6,48%, un porcentaje "asumible".

Además, Bendodo ha celebrado que la comunidad ha conseguido una meta que se fijó hace seis meses, con el inicio de la campaña de vacunación, esto es, alcanzar el 70% de la población con una dosis puesta. Eso sí, con matices. Ese porcentaje se obtiene a partir del 68% de la población de más de 16 años en prima dosis junto al 3% de la ciudadanía que ha obtenido anticuerpos de forma natural después de infectarse. En la comunidad se han puesto ya 8.088.524 vacunas, una situación que el consejero califica como la "fortaleza" de la comunidad.

"Confiamos en que se puedan mantener durante un tiempo las actuales medidas si la situación no cambia a peor", ha adelantado el vicepresidente autonómico, Juan Marín, que ha definido la situación epidemiológica actual de la región como de "calma" y "estabilidad" en la que el turismo está favoreciendo que se pueda "aspirar a la recuperación económica tan ansiada". "La gente está disfrutando", ha esgrimido.

Por otro lado, Marín descarta que la Junta vaya a solicitar medidas extraordinarias al Gobierno central, como el toque de queda, o que vaya a tomar decisiones tales como el cierre del ocio nocturno como ya han hecho otras comunidades. "Si en algún lugar o municipio concreto se supera la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, todo el mundo sabe lo que sucede", en referencia a los cierres perimetrales de municipios que ya se han venido realizando, además de recordar que los niveles de alerta serán los que marquen los aforos. "La situación está muy clara y definida", ha concluido.

Atención Primaria

Los sanitarios de Atención Primaria han empezado a alertar de una nueva sobrecarga de trabajo debido a que el aumento de contagios está propiciando una mayor necesidad de realizar pruebas serológicas, PCR y test de antígenos, así como de realizar los rastreos, el estudio de contacto y el diagnóstico. Una situación que se agrava con el inicio de la temporada de verano, en la que comienzan las vacaciones del personal y una gran mayoría de centros de salud no abren por la tarde.

Preguntado por esta cuestión al vicepresidente así como la posibilidad de crear refuerzos en las plantillas, Juan Marín ha asegurado que este nivel asistencial cuenta con los equipos humanos y materiales suficientes.

"Esto no va que de que en un municipio haya mayor incidencia o no para tener un centro de salud abierto o no. Esto va por distritos sanitarios, hay un personal asignado, especialmente cuando hablamos de costa mucho más, y donde entendemos que está todo el personal sanitario necesario, con todo el material y todas las instalaciones. Afortunadamente en Andalucía no hay presión hospitalaria".