Tras la reciente puesta en marcha de la campaña #MenosCarneMásVida para la reducción del consumo de carne en España que el Ministerio de Consumo ha lanzado, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios ha querido mostrar nuestro descontento y rechazo ante las “afirmaciones” que se realizan al respecto.

"Aunque, a priori, es un tema directamente relacionado con el área ganadero-cárnico, los veterinarios tenemos mucho que decir", afirman en un comunicado. "Como firmes defensores de la ganadería y, como parte imprescindible y conocedora de todos los procesos de producción de alimentos derivados de origen animal que somos, los veterinarios expresamos nuestro malestar con la campaña #MenosCarneMásVida lanzada por el Ministerio de Consumo. Se está crucificando a un sector y perjudicando empleos, familias, incluso pueblos enteros, que viven de la producción animal. Gracias al ganado (y al ganadero)se preserva el entorno: tenemos grandes y amplias superficies naturales a nuestro alrededor, se enriquecen los suelos y hacen crecer la flora autóctona, existen abrevaderos vivos, acequias de careo, se controla la maleza para que no ardan los bosques y campos; se fomenta el desarrollo económico, no solo del propio sector, como de los relacionados con la ganadería y producción, como el turismo, la hostelería y la transformación de alimentos; y no solo crea riqueza económica, si no en biodiversidad también, sobre todo en Andalucía, que es vanguardia en ganadería en extensivo y en ecológico".

Los veterinarios andaluces defienden además la capacidad del sector ganadero para fijar a la población en las zonas rurales, en un momento en el que se habla tanto de la 'España vaciada' por la marcha de los jóvenes a entornos urbanos. "El ganado, y el trabajo que de él se genera, ayuda a paliar esta despoblación y a aumentar la densidad de habitantes en zonas ganaderas", afirman en la nota remitida a los medios.

Por último, el colectivo destaca la importancia de la dieta en la que la carne está presente, siendo ésta, además, patrimonio de nuestra cultura milenaria, con exponentes tales como "La Retinta, la Pajuna, la Negra Andaluza, la Cárdena Andaluza, Berrendas, Marismeña el bovino de Lidia; pequeños rumiantes como las cabras Blanca Andaluza, la Florida, la Malagueña, la murciano-granadina, la Negra Serrana, la Payoya; el cerdo ibérico; y las ovejas Churra Lebrijana, Lojeña, Montesina, Merina, Merina de Grazalema, Segureña, etc".

" Y, como no, no debemos obviar que, dentro de la Ganadería, se encuentra la importantísima labor que el veterinario realiza para garantizar la Sanidad y el Bienestar Animal, la protección de la naturaleza y la Salud Pública. Este sanitario trabaja, codo con codo, con los ganaderos para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos de origen animal en todos y cada uno de los procesos correspondientes de la GRANJA A LA MESA", finaliza el comunicado.