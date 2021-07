La variante delta ha frustrado los planes de desescalada de la Junta de Andalucía, marcados desde el comienzo de la pandemia. El alarmante aumento de casos pertenecientes a esta nueva mutación de Covid-19 está contribuyendo al incremento de contagios y de la incidencia acumulada en la comunidad. Pese a ello, el Gobierno andaluz descarta, por ahora, adoptar nuevas restricciones debido al avance de la campaña de vacunación y al escaso índice de ingresos hospitalarios.

El porcentaje de camas ocupadas por pacientes covid en Andalucía es a día de hoy de un 3,48%, mientras que el de pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asciende a un 6,49%. Con estas cifras sobre la mesa, la Junta de Andalucía considera que "no es una situación importante de presión, afortunadamente no tenemos los mismos índices de ingresados y fallecidos que en otras olas", ha señalado Elías Bendodo, el portavoz del Gobierno andaluz, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aseguró que «el 72% de las personas que se encuentran ingresadas en las UCI son personas negacionistas de entre 50 y 60 años que no han querido ponerse la vacuna».

De este modo, Bendodo ha trasladado la preocupación de la Junta por el alarmante incremento de contagios que se está produciendo en Andalucía durante las últimas semanas: "Estamos conociendo el origen de la incidencia y es ahí donde tenemos que hacer mayor hincapié". El portavoz pone el foco en la población de entre 20 y 29 años, franja de edad que registra la mayor tasa de incidencia acumulada -729 casos por cada 100.000 habitantes-.

Ante este escenario, el portavoz de la Junta de Andalucía vuelve a solicitar la colaboración de los distintos ayuntamientos andaluces para evitar la aglomeración de personas sin mascarillas y botellones. En este sentido, Bendodo ha confesado que "el Comité de Expertos contempla regular el ocio nocturno y no cerrarlo, ya que este no es el foco principal de contagios, sino una forma de impedir que muchos jóvenes se vayan a la calle a hacer botellón".

De este modo, la Junta de Andalucía ha asegurado que serán las autoridades sanitarias las que decidan qué tipo de restricciones tomar. "Siempre le hemos hecho caso al Comité de Expertos pero insisto en esta cuestión, la incidencia acumulada nos parece desorbitada pero si se tuviera en cuenta el porcentaje de ingresos a la hora de medirla, bajaría muchísimo", ha resaltado Bendodo.

En este sentido, el portavoz andaluz incide en la importancia de la vacunación para "pasar página definitivamente". En Andalucía se han administrado ya 8,7 millones de vacunas, lo que supone que más de cinco millones de andaluces estén inoculados ya con al menos una dosis y que alrededor de cuatro millones de ciudadanos dispongan ya de la pauta completa. "Andalucía ha demostrado que la vacunación funciona y que vacuna que llega, vacuna que se pone". Por ello, Bendodo recrimina al Gobierno de la nación que esta semana se haya reducido en 365.000 el número de dosis que han llegado a la comunidad: "Es una temeridad que al final del camino el Gobierno reduzca a la mitad el reparto de vacunas, no podemos relajarnos, deberían multiplicarse".

Pese a ello, la campaña de vacunación continúa a buen ritmo y la Junta asegura que la inmunidad colectiva podría llegar a alcanzarse a finales de agosto. "Antes de que comience el nuevo curso escolar los menores de 16 años estarán vacunados", ha indicado Bendodo, que pone el foco en dos herramientas fundamentales para contribuir a bajar la incidencia acumulada: "la vacunación y la mascarilla. Las vacunas no se pueden reducir a la mitad y la mascarilla, que se ha demostrado que es útil, tiene que seguir protegiéndonos a todos".