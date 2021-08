El Parlamento andaluz acordó ayer tramitar el decreto ley para la creación de la Agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) como proyecto de ley y no como decreto de ley ante la condición impuesta por Vox para no bloquearlo.

La Diputación Permanente del Parlamento, el órgano encargado de velar por los poderes de la Cámara durante los períodos entre sesiones, se reunió para convalidar dicho decreto, que finalmente salió adelante con el apoyo de Vox al aceptar el PP su propuesta para tramitarlo como proyecto de ley.

Este hecho alargará la entrada en funcionamiento de Trade, que es el resultado de la fusión de cuatro agencias del sector instrumental -Extenda, Idea, Agencia del Conocimiento y Andalucía Emprende- que engloban a unos 1.400 trabajadores.

La tramitación como proyecto de ley la han apoyado, además del PP y de Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos, mientras que el PSOE se ha opuesto por sus «sospechas de oscurantismo» por el cambio a última hora para tramitarlo como proyecto de ley escenificando «una pataleta».

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, aceptó tramitarlo como proyecto de ley, aunque avisó de que se retrasará unos meses su puesta en marcha, y defendió la urgencia de implantar un modelo de gestión y funcionamiento de la administración paralela, en la que, a su juicio, ha habido derroche como era el «coste de 90 millones de 1.800 trabajadores en el SAE que estaban mano sobre mano», en palabras -recordó- del portavoz del Gobierno socialista en 2006.

El representante de Vox, Alejandro Hernández, aseguró que su voto negativo a tramitarlo como decreto de ley «no es un capricho ni una pataleta» sino que no considera urgente su tramitación y no se cumple la sentencia del Constitucional para hacerlo de esa forma, así como que no cree que tenga una relación directa con la pandemia.

En su intervención el diputado socialista Gerardo Sánchez justificó su rechazo en la ausencia de diálogo con universidades, agentes sociales y los partidos y por su falta de transparencia al llevar en agosto este decreto para su aprobación urgente como decreto de ley, y dejó claro que su partido marca dos líneas rojas que son el diálogo y el mantenimiento del empleo, ya que existe «incertidumbre» sobre el futuro laboral.

En representación de Unidas Podemos, Ismael Sánchez apoyó que se tramite como proyecto de ley para escuchar a los agentes económicos y sociales y que se despejen las dudas sobre el empleo, ya que le preocupa que «no se garantice el cien por cien» de los puestos de trabajo de los empleados públicos de las agencias fusionadas.

La diputada de Ciudadanos Mónica Moreno defendió la necesidad y la urgencia de poner en marcha la reestructuración del sector instrumental de la Junta porque «Andalucía ha funcionado por inercia pero no por eficacia» y, precisamente, ese el objetivo de Trade, además de introducir como «novedad» la evaluación de los resultados de las agencias empresariales públicas.

El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, destacó la urgencia de este decreto ley para apuntalar las políticas públicas de impulso a la recuperación económica tras la pandemia y en que es un «momento crucial» para la gestión de los fondos europeos con eficacia y eficiencia.

El fin del «régimen clientelar»

Desde Málaga, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, incidió en que la Trade «se va a crear», recordando que supondrá la eliminación de otras cuatro agencias. «El cambio en Andalucía es imparable e innegociable, si algunas fuerzas políticas, ya sean del cambio o no, ponen algunas trabas para que se produzca lo que votaron los andaluces, que es el cambio con todas sus consecuencias, se equivocan», dijo Bendodo, que reiteró que es «el principio del fin del régimen clientelar que el socialismo impuso en Andalucía durante casi 40 años». «Montaron un montón de empresas públicas y agencias para hurtar los procedimientos de las distintas consejerías y hacerlos a través de empresas publicas», criticó.