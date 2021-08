El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha recorrido la exposición dedicada al artista Eugenio Chicano, que se encuentra en la sala que lleva el nombre del malagueño en el Museo de Málaga y en la que se ha recreado su estudio. A la conclusión de la visita, en el momento de atender a los medios, la evolución de la pandemia ha sido uno de los temas más recurrentes en la comparecencia del presidente andaluz. Moreno ha incidido en la importancia que están teniendo las vacunas en esta quinta ola y ha asegurado que se llegará al 80% de la población total andaluza vacunada a finales de septiembre.

Aunque ha explicado que “lo peor de esta ola está pasando”, ha recordado que la batalla contra la Covid-19 no ha acabado, especialmente con los brotes que se están produciendo en las residencias de personas mayores, ya que algunos trabajadores de estos centros que no han querido vacunarse.

El presidente de la Junta de Andalucía ha recordado que el próximo martes está prevista una nueva reunión del comité de expertos y, pese a que ha querido ser prudente, ha dicho que todos los datos que hay hasta ahora "van indicando una importante mejoría". No obstante, ha vuelto a pedir prudencia porque "la batalla contra el COVID no está ganada", y también que los andaluces que no están vacunados lo hagan.

"Vacunémonos todos porque es la mejor garantía y acto de solidaridad con el conjunto de la familia y la sociedad", ha dicho Moreno en un acto en Málaga en el que ha explicado que los datos actuales, en cuanto a incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, así como en ingresos hospitalarios y en UCI, y a la espera de lo que ocurra el fin de semana, indican "mejoría".

"Afortunadamente, parece que lo peor de la quinta ola está pasando, parece, quiero ser prudente porque hasta el martes no lo sabemos", ha explicado, incidiendo en que, si los datos lo permiten, se cambiará de nivel, lo que, entre otros, repercute en ampliación de aforos.

El martes que viene tenemos la reunión del Comité de Expertos y los datos de contagios y hospitalizaciones van mostrando una importante mejoría. Ojalá continúe la tendencia estos días para poder dar un paso más y recuperar espacios de libertad que echamos de menos. pic.twitter.com/5zPx0gdb6M — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 27 de agosto de 2021

Reivindicar la cultura

Reivindicando que la cultura es un espacio seguro, el presidente andaluz ha puesto en valor la labor de los artistas de la comunidad y de este sector, uno de los más damnificados por la situación derivada de la pandemia. Además de ser segura, ha afirmado que la cultura es necesaria y que, si no llega a ser por ella en los meses que la población tuvo que permanecer en cuarentena en sus hogares, la calidad de vida de los españoles hubiera sido “bastante peor”: “¿Que sería sin el cine que hemos visto, sin la música, sin los libros o sin los espacios recreados a través de las redes para poder emocionarnos con ella? Todo es parte de nuestro legado y nuestra sociedad, se lo debemos a los artistas y a la cultura”.

El presidente andaluz ha destacado su compromiso con el mundo cultural y ha explicado que desde su Gobierno se está trabajando en un proceso de reactivación social y económica para que este sector vuelva a "brillar con luz propia": "Andalucía es una potencial cultural y tenemos que sentir esa capacidad de liderazgo cultural y trabajar, entre todos, para que así sea".

Este compromiso, según Juanma Moreno, queda reflejado en la rehabilitación del Convento de la Trinidad, un proyecto desbloqueado que se incorpora al catálogo de espacios culturales de Málaga y supone una apuesta económica de 18,4 millones de euros, o la inversión de casi 6,5 millones de euros a destinada a los museos andaluces.

Moreno ha insistido que Andalucía ofrece un turismo, no solo de sol y playa, sino también interior y cultural, un hecho que la sitúa como un “destino estrella” en las vacaciones veraniegas de los españoles, por encima de Cataluña, Canarias o Baleares.

En el acto han estado también presentes la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro.