El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha afirmado que "están a la espera del visto bueno" de las autoridades sanitarias para empezar a vacunar a los menores de cero a once años, al tiempo que ha destacado la "responsabilidad" de los jóvenes andaluces de entre 12 y 19 años que están por encima del 84% en primera dosis y en el 69% en segunda.

En respuesta a preguntas de los periodistas en Gelves (Sevilla), Imbroda ha señalado que sobre la vacunación de estos menores "están pendientes" de que la Agencia Europea del Medicamento y la agencia española "den el visto bueno" a este tema, sobre el que, afirma, "hay cierto debate sobre si es conveniente o no", cuestiones "ante las que lógicamente lo único que podemos hacer es esperar a que tomen las decisiones los expertos".

"Si finalmente ese produjera, lo que podemos hacer sencillamente es estar preparados y centrarnos en la operatividad y organización para facilitar esta vacunación en los centros educativos", ha añadido el titular de Educación, que sobre la fecha de inicio no ha querido precisar nada porque "no quiero levantar ninguna expectativa; que sean los expertos como no puede se de otra manera".

Además, tras los porcentajes alcanzados con la vacunación entre 12 y 19 años, ha agradecido a los familiares que "hayan acompañado a sus hijos a vacunarse en ese acto de responsabilidad cívica". "No podemos obligar pero todos debemos tener esa responsabilidad", ha concluido Imbroda.