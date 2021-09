La tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 se administrará en las residencias de mayores de Andalucía a partir del martes 21 según, ha comunicado la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores en una nota, en la que afirman que así se lo ha transmitido la consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

No se esperará a la vacunación contra la gripe, como se anunció hace algunos días y que se realizará en los períodos previstos anualmente. "Creemos muy acertado no ligar la vacunación contra la gripe con la vacunación contra el Covid-19 y sobre todo no demorar más en el tiempo esta tercera dosis tan necesaria para salvar vidas", asegura el comunicado de la Foam, que lleva varias semanas demandando la administración de una nueva dosis de la vacuna a los mayores andaluces.

"En esta ocasión queremos felicitar a la consejería de Salud de la Junta de Andalucía que no ha tardado ni siete días desde que se aprobó por el consejo Interterritorial de Salud el pasado día 15 y ratificado con posterioridad ayer mismo por la Comisión de Salud Pública para poner en marcha este operativo", finaliza la nota.

Aguirre: "No podíamos esperar"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha explicado que los mayores de 85 años, que fueron los primeros en vacunarse en diciembre, están ahora por encima de 100 de incidencia, ya que a este franja de edad "le cuesta mucho" fabricar anticuerpos, lo que es un "problema", según Aguirre, por lo que se ha tomado la decisión de iniciar ya la nueva vacunación. El consejero de Salud, que ha asistido este viernes al 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria en Málaga, ha asegurado que son 49.000 las personas que están en residencias de mayores y que hay "vacunas suficientes", y ha recalcado que ya tienen los equipos de vacunación preparados.

"Habíamos pensando en hacer la vacunación conjunta con la gripe, pero no podemos esperar veinte días", ha insistido el consejero de Salud, que señala que empezarán con residencias, luego bajarán a grupos etarios por encima de 80 años y se vacunará también a las personas de 80 años que no estén en las residencias.

Aguirre ha mencionado que "progresamos adecuadamente" y que existe una "tendencia descendente clara", por ejemplo en la incidencia acumulada en 14 días, que está por debajo de 80 en Andalucía y cerca de 50 en algunas provincias como Córdoba.

Sin embargo, la incidencia acumulada a 7 días está a 31, por lo que "nos podemos permitir decir que no se ven ahora mismo dientes de sierra", aunque ha lamentado que se hayan producido hoy siete fallecidos y 563 positivos en la comunidad

El consejero de Salud ha recordado que "la pandemia está con nosotros y es mundial", por lo que habrá que "mantener la prudencia" durante "muchísimos meses" ya que "no sabemos lo que nos deparará el futuro".

"Sabemos que podemos abrir el grifo pero estamos en una vigilancia constante de otras cepas como la colombiana o la Mu, de la que hay 77 casos, en Cádiz, Granada y Sevilla", ha recordado y añade que esta última "parece ser más contagiosa y sortea mejor los anticuerpos", por lo que hay que estar "ojo avizor".

Cuestionado sobre si las vacunas podrían llegar a su fecha de caducidad, Aguirre ha manifestado que las dosis de AstraZeneca y Jannsen se han devuelto "en tiempo y forma" desde Andalucía al Gobierno central para poder ser remitida a otros países y ser aprovechadas.

Ha afirmado que las vacunas de Pfizer y Moderna son diferentes porque el grado de congelación es de menos 80 y en los países en vías de desarrollo no hay condiciones para mantener esas dosis.