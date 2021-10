La política andaluza sigue caldeada hasta el punto de que la visita de Macarena Olona a Sevilla salpicó la comparecencia institucional posterior al Consejo de Gobierno. Tanto el consejero del PP Elías Bendodo como el vicepresidente por Cs, Juan Marín, le respondieron a la dirigente de Vox y le recordaron que ambas formaciones tienen el deseo de reeditar el pacto de Gobierno actual tras los próximos comicios regionales.

La agresividad con la que Olona vino a decir que el PP solo podrá gobernar si lo hace con Vox obtuvo una respuesta escueta y contenida en Bendodo, quien se refirió a la «vocación» de reeditar esta fórmula de Gobierno después de que Juan Marín le lanzara varios ataque a la posible candidata de Vox en las elecciones.

Marín dijo que «la intención es renovar el Gobierno de PP y Cs y que Vox se quede en el banquillo». «Y que Podemos se quede también en el banquillo porque desde que está en el Gobierno de España este país es una ruina vendida a trozos a los separatistas; voy a trabajar para que este Gobierno siga llevando a cabo las políticas que mejoran la vida de los andaluces», añadió el vicepresidente.

El líder naranja no escatimó el ‘cuerpo a cuerpo’ con Olona: «Me dedico a trabajar, como ya hacía cuando estaba en la oposición, cuando la señora Olona haga algo en política que no sea insultar a representantes de otras fuerzas la invitaré a que venga a Andalucía y le explicaré cómo funciona un Gobierno. No se puede venir a Andalucía de viaje de placer y con el bolso debajo del brazo para insultar a los demás. Que deje de dedicarse a radicalizar a los jóvenes ¿Por qué no viene a explicarles cómo va a darles un puesto de trabajo? El suyo es un discurso vacío que solo está destinado a ganar adeptos», señaló Juan Marín.

Además, el vicepresidente andaluz reiteró cuáles son sus enemigos políticos: «Mientras Cs y yo estemos en este Gobierno Vox y Podemos estarán en el banquillo porque a Andalucía no le sientan bien las políticas extrema derecha ni las de extrema izquierda».

Por otro lado, el debate sobre el estado de la comunidad se celebrará el miércoles 27 de octubre en el Parlamento de Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este miércoles la fecha tras la intención de convocarlo ya anunciada por el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Su celebración supondrá dentro de dos semanas, según señaló el vicepresidente Juan Marín, «un síntoma y un signo evidente de que la legislatura sigue su curso normal, pese a que algunos intenten darla por concluida y no tengan más discurso que el del adelanto electoral».

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, sostuvo que «la hoja de ruta marcada hace dos años y medio por este Gobierno andaluz sigue adelante con estabilidad y blindada contra cualquier intento de desestabilización».