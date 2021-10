El Gobierno andaluz de PP y Cs prorrogará los actuales presupuestos para completar la legislatura hasta finales del próximo año si no cuenta con el apoyo del PSOE o de Vox a sus cuentas para 2022. No obstante, el Consejo de Gobierno del 3 de noviembre dará luz verde al proyecto con los 443.800 millones de euros de presupuesto, "una cantidad que supone un 9% más que en 2021". Así lo explicó el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, quien -al igual que el vicepresidente Juan Marín- reiteró que "no está en juego la continuidad del Gobierno o la culminación de la legislatura porque eso está garantizado".

"Lo que está en juego es la recuperación económica de Andalucía; en el presupuesto de 2022 hay 1.000 millones más para sanidad que en las cuentas regionales de 2021 y se superaría un gasto de 1.500 euros en sanidad por habitante", declaró Bendodo antes de insistir en que "el tacticismo político de un grupo o de otro nada tiene que ver con la estabidad de este Gobierno, pues las elecciones serán cuando tocan".

Por su parte, el vicepresidente Juan Marín llegó a entrar en el 'cuerpo a cuerpo' con el líder socialista Juan Espadas y le pidió que "siga esperando la respuesta" a su propuesta porque "este Gobierno no acepta chantajes". "Negociamos y dialogamos con todos los grupos, que Espadas nos pida que no lo hagamos con Vox -que ha aprobado con nosotros los últimos tres presupuestos y numerosos decreretos- es algo propio de una vieja política rancia", añadió Marín dejando claro que "no se han roto las negociaciones con el PSOE ni con nadie".

"Lo que pasa es que no sabemos con quién tenemos que negociar, si con Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Gómez de Celis o con Espadas, no sé que le pasa a este PSOE andaluz que no tiene un interlocutor del que fiarse", agregó el vicepresidente andaluz.

A juicio de Marín, "si Pedro Sánchez negocia con Bildu y con Otegi", el Gobierno andaluz tiene derecho "a negociar con Vox y con su portavoz, Manuel Gavira". "Si el PSOE no facilita los presupuestos con un voto a favor o con una abstención o Vox se cree que no apoyándolos habrá adelanto electoral, deben tener claro que habrá prórroga presupuestaria y no afectará a la culminación completa de la legislatura", recalcó el vicepresidente y líder regional de Cs durante una comparecencia conjunta celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno.