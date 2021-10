El regreso vespertino del Debate sobre el estado de la comunidad encalló en la previsible confrontación entre el PSOE y el PP. La falta de comunicación sobre la negociación del presupuesto y la renovación de contratos en la sanidad fueron los puntos de mayor enfrentamiento. La salida de 8.000 profesionales sanitarios fue esgrimida por la portavoz socialista, Ángeles Férriz, para tildar al presidente andaluz de "insensible". Y Juanma Moreno le pidió que fuese capaz de llamar "insensibles" a los presidentes socialistas de Extremadura o Castilla la Mancha por el mismo motivo.

En su primera intervención, Férriz se aferró a una coletilla: "Es usted muy del PP y muy de derecha, señor Moreno, gobierna para los que ganan 100.000 euros y no para los que cobran 23.000".Además, la portavoz del PSOE dijo que "Moreno no ha querido hablar de la Andalucía real y solo le echa la culpa a Pedro Sánchez o al Gobierno de Susana Díaz". "A principios de septiembre le pedimos una reunión para hablar del presupuesto y tardó usted un mes en sentarse con Juan Espadas", añadió Férriz antes de recurrir a las declaraciones en las que el vicepresidente Juan Marín le pidió a Juan Espadas "que siguiera esperando una respuesta porque el Gobierno del cambio no va a aceptar su chantaje".

"Señor Moreno, ha mandado al feo y al malo a respondernos, por cierto con muy malas formas, usted hace la política a través de testaferros y no quiere negociar con el PSOE porque Macarena Olona lo tiene cogido por el presupuesto", sentenció Férriz para lamentar que "con lo fácil que le ha resultado negociar tres presupuestos con la extrema derecha, al PP le cuesta mucho sentarse a hablar con el PSOE". En la réplica, Moreno empezó por la 'coletilla' de Férriz: "Soy del PP y estoy orgulloso de serlo; si cree que hay algún problema en eso, insista que ese ha sido su único argumentario".

El presidente calificó de "pueril" los ataques de la portavoz y le exigió que hiciera "un ejercicio de coherencia, después de haber dicho unos meses antes que representaba a un nuevo PSOE, porque el cambio no ha durado ni 90 días". Además, Moreno subrayó que aludir a que el PP gobierna solo para los ricos "es un discurso muy antiguo que llevamos ya escuchando muchos años". "El PSOE no hace propuestas, solo se limita a las amenazas y las descalificaciones", agregó.

Asimismo, Moreno le pidió a los socialistas que apoyasen los presupuestos y dejasen a un lado sus intereses particulares: "Ya que ha apelado tanto a mi militancia, yo milito en un partido que ha apoyado presupuestos del PSOE y no se me han caído los anillos porque primaba el interés del ciudadano, lo hicimos en Sevilla con su jefe Juan Espadas, en la vecina Extremadura, el País Vasco y mil sitios más. El presidente le pidió al PSOE que "reconsidere su posición" y confió en que "pronto se encuentre un punto de encuentro".. "Tenemos tiempo para negociar los presupuestos y hacer muchas cosas pero para hacer cosas deben tener otra actitud, con este modelo de socialismo es muy difícil", espetó. A continuación, Férriz repitió que "el señor Moreno es tan del PP y de derecha que tiene que aludir a mi compañero Mario Jiménez porque igual le molesta que una mujer sea la portavoz del PSOE".

La portavoz socialista también le reprochó al presidente que sacase a colación el terrorismo y le exigió que "deje a los muertos tranquilos". "Mi partido también ha puesto muchos muertos en la lucha terrorista", añadió Férriz antes de denunciar de nuevo que "vaya a poner en la calle a 8.000 profesionales de la sanidad". "Es que usted es muy del PP y muy de derecha, señor Moreno", espetó Férriz por enésima vez. Asimismo, la socialista atribuyó a "la ceguera política" y "la dependencia de Vox" que el PP no haya atendido a las peticiones de Juan Espadas para negociar los presupuestos. "En Andalucía las opciones están muy claras: gobernará la derecha con la extrema derecha o el progreso que representa el Partido Socialista", añadió Férriz. En el cierre del debate, Moreno atribuyó a la "ansiedad electoral" de la portavoz socialista los ataques: "Ha parecido el minuto de oro de un debate electoral, pero en ese debate estará Espadas y no usted". Además, Moreno acusó al PSOE de "marear la perdiz" y pidió que aclaren "cuál es el interlocutor". "Ustedes no quieren apoyar ese presupuesto, si es así díganlo", enfatizó el presidente andaluz.

A continuación, tomó la palabra la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, quien señaló que "Moreno lidera un Gobierno agotado, falto de tono, gestiona por rutina como si hubiera heredado la fatiga del Gobierno anterior". "El Gobierno del cambio no ha traído el cambio, hay una Andalucía chica que se beneficia y una Andalucía grande que no ha notado el cambio". añadió Nieto.