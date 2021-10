Vox irrumpió con la agresividad que le caracteriza en el cierre de la primera jornada del Debate sobre el estado de la comunidad. Su portavoz, Manuel Gavira, indicó que el partido de derecha "no va a renunciar a sus principios". "No sé si a eso es a lo que se refiere el presidente Juanma Moreno cuando habla de superar la trinchera ideológica; no queremos convertinos en otro PP ni en políticos del PP", manifestó Gavira.

El portavoz de Vox llegó a remitirse a la intervención de su homóloga del PSOE para atacar a Moreno: "La señora Férriz le ha dicho que usted es del PP y de derecha, y usted ha dicho que efectivamente es del PP y nada más porque de derecha no tiene nada; le vamos a demostrar a Andalucía la memoria tan frágil que tienen, en estos tres años han mantenido las políticas de izquierda en Andalucía y la han asumido como suyas, nosotros no vamos a hacer eso aunque se pierdan votos o nos equivoquemos".

Gavira insistió en desvincularse de la gestión de PP y Cs: "En Vox nos preguntamos qué hemos hecho estos tres años ¿Hemos sido valientes? Usted ha dado esta mañana los carnet de valientes. Nosotros hemos sido fieles a nuestros principios mientras miembros de su Gobierno se han quedo en la misma trinchera que tenía este Gobierno con los socialistas. Si la comparación de que si Sánchez negocia con Bildu usted puede negociar con nosotros es así, no pierda el tiempo en llamarnos para negociar los presupuestos", enfatizó el portavoz de Vox.

Gavira le pidió al presidente que "se quite la careta y termine con la farsa". "Usted tiene dos opciones: o Sánchez, porque Espadas es una sucursal de Sánchez en Andalucía, o cumplir lo que tiene pactado con Vox".

Gavira se entregó, igualmente, a un extenso resumen de lo que Vox considera el 'no cambio' andaluz: "Usted ha engañado a los profesionales sanitarios, tiene la Atención Primaria hecha un guiñapo; ustedes nos han decepcionado y la pandemia no puede convertirse en la eterna excusa para no llevar a cabo las reformas prometidas porque tiene a esta tierra hecha un solar y somos los últimos en todo".

En la réplica, Moreno se sintió obligado a empezar con fuerza: "Llevan muchos meses hablando de adelanto electoral y entiendo que la crítica que hacen a este gobierno con el que tanto ha colaborado es para lograr ese objetivo".

Moreno le exigió "más prudencia" a Vox y recalcó que "le hace el juego a la izquierda con una crítica tan dura". "Usted está descapitalizando políticamente estos tres años, no me parece razonable que enmiende la totalidad de este Gobierno con el que ha colaborado; ha hablado del incumplimiento de lo pactado cuando la práctica de las medidas pactadas están cumplidas o en vías de cumplimiento", señaló el presidente.

Moreno también aclaró que "en ningún momento he comprado la negociación de Sánchez con Bildu con negociar con Vox, pues es un reproche al PSOE que no tiene nada que ver con el grupo parlamentario de Vox". En el 'cuerpo a cuerpo', se refirió a las ansias electorales de Vox y le pidió a Gavira que "tenga cuidado cuando hace las aseveraciones de que sin pandemia este Gobierno no hubiera durado tres años". "La alternativa viable en Andalucía es la del PSOE, Unidas Podemos y Anticapitalistas, no existe otra alternativa en Andalucía y muchos de sus votantes verán más positivos este Gobierno que ese que usted dice", indicó Moreno antes de pedirle a Vox que siga "en la senda del diálogo".