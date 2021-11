El Gobierno de Andalucía negociará «hasta la extenuación» el proyecto de presupuestos para 2022, aunque cree que no debe haber «líneas rojas», y está esperanzado en convencer a Vox tras sus apoyos a cuentas anteriores, rebajas de impuestos y otras leyes, aseguró ayer el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.

Con motivo de la presentación en Málaga de los presupuestos a una representación de empresarios, Bravo recordó que el PSOE remitió un documento de 128 folios, de las que 45 medidas han sido aceptadas por el Ejecutivo andaluz y reflejadas en los presupuestos.

Aunque manifestó que no tiene «nada que ver» la consecución o no de un acuerdo sobre las cuentas con un posible adelanto electoral, admitió que «no tener un presupuesto dificultaría la situación».

Confía en convencer a Vox, al que calificó como su «socio» que permitió durante tres años tener presupuestos y tres rebajas de impuestos, ya que advierte de que del acuerdo con esa formación, «más del 90 por ciento se ha cumplido».

Insiste en que no «debe haber líneas rojas» y que «debe primar lo que es bueno para la ciudadanía y no el debate político».

Optimista sobre la aprobación de las cuentas, explicó que se trata de unos presupuestos «de recuperación», que crecen un nueve por ciento y que irán destinados fundamentalmente a sanidad -con un incremento de 1.128 millones-; a educación -con 618 millones- y a dependencia -con 200-.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró ayer también que «va a resistir hasta el final» para no adelantar comicios en la comunidad, aunque explicó que si PSOE o Vox se lo «bloquean» todo, «se saldrán con la suya y nos llevarán a las elecciones».

Por su parte, el vicepresidente Juan Marín afirmó que está «de acuerdo» con Moreno sobre que si PSOE-A y Vox «hacen la vida imposible» a los andaluces, habrá que «replantarse» la fecha de las elecciones autonómicas, previstas para noviembre de 2022.

Marín volvió a insistir en desconectar el adelanto electoral de unos presupuestos autonómicos que dependerán de socialistas y de Vox, si bien dijo que es «lógico» que llegado el caso de que esas dos formaciones «pongan en riesgo el futuro de los andaluces» se plantee un adelanto de los comicios.

«Nosotros no vamos a poner en marcha la calculadora de escaños», afirmó el coordinador de la formación naranja en Andalucía, quien criticó que sí hagan lo propio, a su juicio, tanto el PSOE-A como Vox.

La oposición

Desde la oposición, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quiso dejar claro que el grupo parlamentario socialista ya está «preparando» la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022, aunque avisó al Gobierno autonómico de que si quiere «acuerdo, está a tiempo» y la «pelota está en su tejado».

Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta las 12.00 horas del jueves 18 de noviembre para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos, de manera que antes de ese día, según Espadas, se tendría que producir «algún cambio, acción o movimiento» por parte del Gobierno si quiere que el texto supere el debate de totalidad, que se celebrará los días 24 y 25 de este mes.

Insistió en que no es posible que por parte del grupo socialista haya visto bueno al actual texto porque en el mismo no se han tenido en cuenta «elementos fundamentales» que habían planteado: «No ha habido negociación, ni el mas mínimo gesto». Lamentó por ejemplo que el Gobierno no haya atendido la propuesta socialista sobre la convocatoria de la mesa de diálogo social para discutir el despido de 8.000 sanitarios.

Respecto a si cree que el hecho de que no se aprobaran los Presupuestos para 2022 podría provocar un adelante electoral, insistió en que el PSOE-A no va a tener una actitud de «bloqueo» a la acción de gobierno

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario Vox, Ángela Mulas, criticó «el victimismo» del presidente de la Junta «al decir que puede verse obligado a convocar» elecciones autonómicas anticipadas, algo de lo que sólo él «sería el único responsable».

«Desde Vox nunca hemos ocultado que nuestro apoyo a unos nuevos Presupuestos para 2022 está condicionado al cumplimiento de los acuerdos firmados, pero constantemente nos hemos encontrado con un Gobierno que ha hecho oídos sordos a nuestras palabras y que ha elegido ofrecerse a Juan Espadas, es decir, a Pedro Sánchez», indicó en un comunicado.