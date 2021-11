El portavoz de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Elías Bendodo, desvinculó a la dirección nacional de su partido y al propio Gobierno andaluz de la filtración del audio en el que el vicepresidente andaluz Juan Marín consideraba "estúpido" aprobar el presupuesto de 2022 porque "es un año electoral". Bendodo insistió en que lo acontecido es "un asunto interno de Ciudadanos y nada más".

El consejero de la Presidencia llegó a de ir que el propio Marín "lo ha matizado" y ha aclarado sus acusaciones al aparato de Génova y, en concreto, al exdirigente de Ciudadanos ahora en el PP Fran Hervías: "El PP no tiene nada que ver con esta tormenta en un vaso de agua. Es un tema interno de Ciudadanos que no tiene nada que ver con el Gobierno andaluz ni con el PP, ni con el PP nacional ni con el PP de Andalucía, y así se desprende de las manifestaciones de Marín", recalcó Bendodo.

El portavoz de la Junta insistió en que "la aprobación o no del presupuesto no condicionará el calendario electoral" y evitó pronunciarse sobre unas hipotéticas fechas para los comicios regionales.

Es más, Bendodo se enrocó en la versión del Gobierno andaluz que insiste en la posibilidad de aprobar el presupuesto, a pesar de las enmiendas a la totalidad del resto de grupos en la oposición: "Hay margen para el diálogo, estamos convencidos de que la tormenta pasará y Vox y PSOE volverán a la mesa de negociación", afirmó.

Bendodo explicó que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, "ha contactado con los grupos parlamentarios para una nueva ronda de contactos". "Estoy convencido de que van a volver a sentarse en una mesa de negociación que no debieron abandonar; porque se haya filtrado un audio no se le puede decir no a este presupuesto expansivo que llega a 43.800 millones y permitirá a Andalucía liderar recuperación económica de España", añadió Bendodo en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Málaga. Era además su última comparecencia en calidad de portavoz del PP andaluz, responsabilidad que abandonará ahora ante las dificultades que conlleva compaginarlo con la portavocía del Gobierno andaluz.

Inmerso todavía en esta duplicidad de roles, Bendodo reiteró que PP y Cs no van a tirar la toalla y no pierden la esperanza en sacar adelante las cuentas andaluzas: "Vamos a negociar hasta la extenuación, hasta el último minuto y los grupos parlamentarios que digan que no a este presupuesto tendrán que explicarlo ante los ciudadanos", dijo con una alusión especialmente dirigida a los partidos con los que se estuvo dialogando con posibilidad de alcanzar un acuerdo: Vox y PSOE.