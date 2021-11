Esa especie de drama lorquiano en el que distintos sectores de la misma familia se siguen peleando no cesa. La visita del número 2 del PP nacional al Congreso del PP andaluz provocó un nuevo capítulo en el enfrentamiento que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había reavivado unas horas antes en el mismo marco al pedirle al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "vuele libre". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se dirigió a Moreno cuando en realidad le estaba respondiendo a la aspirante a controlar el PP de Madrid pese a la oposición del aparato de calle Génova: "Juanma tú has sido siempre una persona libre y por eso no tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes que hacer; siempre has puesto a los andaluces por delante del propio partido si hace falta, y eso es lo que significa ser del PP".

El dirigente nacional de los populares aseguró que "Andalucía ha salido adelante porque Juanma Moreno y su equipo han tomado buenas decisiones libremente". "Quién iba a decir que la Andalucía de los ERE se iba a convertir en la Andalucía del empleo; lo has conseguido tú, Juanma, que eres un orgullo para el PP y para España", espetó García Egea 24 horas antes de la llegada para clausurar el cónclave del presidente nacional del PP, Pablo Casado.

Al líder nacional lo tuvo, precisamente, presente al asegurar que "el gran consenso que hay en España es que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que salir de la Moncloa para que entre Pablo Casado y Andalucía tenga un aliado en Madrid". "Solo hay dos opciones: tras las próximas elecciones o gobierna Pablo Casado o la alianza de radicales de izquierda; fragmentar el voto dándoselo a otra opción que no sea el PP es darle el voto a Pedro Sánchez", dijo con palabras que, en su momento, podrían valer para la subida que experimentó Ciudadanos y ahora para el auge de Vox. Así, el dirigente popular insistió en que "Casado va a ganar las próximas elecciones por muchos ataques que sigamos recibiendo".

De vuelta a Andalucía y con otro posible mensaje a Ayuso, García Egea reivindicó al Ejecutivo de Juanma Moreno como "el primer gobierno de la libertad". "En Andalucía empezó el camino, tuvimos que poner de acuerdo a dos partidos que no se hablaban y les hicimos ver que el PP era la centralidad, el acuerdo y la concordia; ahí comenzaron los gobiernos de la libertad, podemos decir sin ninguna duda que Andalucía fue el primer gobierno de la libertad que nació del consenso y el que hizo historia en la democracia española y el centro-derecha", apuntó García Egea sin perder de vista las negociaciones con Cs y Vox para formar Gobierno en Andalicía en las que él mismo participó.

Asimismo, el dirigente popular también recordó que "en Murcia se llegó a un pacto y en Madrid también se puso de acuerdo a los dos partidos que no se hablaban". "Sin partido no hay gobierno porque los ciudadanos cuando depositan su papeleta en la urna le están dando toda su ilusión a unas siglas, a un proyecto político".

Poco antes de las doce y media de la mañana, García Egea abandonó el asiento que ocupaba en el Palacio de Congresos de Granada -estaba sentado entre Pablo Montesinos y Juanma Moreno- y se refirió al presidente andaluz como "un amigo y un referente que nos ha ilusionado a todos con el trabajo que está haciendo en Andalucía".

De la presencia de Teodoro García Egea se esperaba, como así ha sucedido, un nuevo eslabón en la cadena de reacciones suscitada por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien hizo suyo los focos de la primera jornada del cónclave andaluz al pedirle al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "vuele libre" y tome sus propias decisiones. Fue su manera de enviarle, el viernes por la tarde, un nuevo recado a la dirección nacional del PP y de recordar que Moreno estaría recibiendo presiones para adelantar sus comicios regionales.

Una de las respuestas más inmediatas le llegó a Ayuso, precisamente, desde el aparato de calle Génova. Por la noche, el vicesecretario de Comunicación y diputado por Málaga, Pablo Montesinos, sostuvo que -como ya había dicho a su llegada al congreso andaluz cuando todavía no había intervenido Ayuso- que "el presidente Casado siempre ha trasladado a Juanma Moreno su apoyo para que convoque las elecciones cuando él considere oportuno". "Es su decisión y la dirección nacional siempre estará a su lado, esa es la posición del presidente y ninguna más; la decisión de convocar elecciones es de Moreno y nosotros le respaldamos", agregó Montesinos.

Este mismo sábado por la mañana, el propio Juanma Moreno se refirió al comentario de Díaz Ayuso en los siguientes términos: "Siempre he sido libre y siempre seré libre".