El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que los menores de 12 años podrían a empezar a vacunarse del Covid "una vez que lo ha autorizado la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y que nos digan desde el Ministerio cómo van a llegar esas vacunas y si hay alguna recomendación por parte del Consejo Nacional de Salud".

Así lo ha expresado el presidente andaluz en declaraciones a los medios durante su visita a las obras de ampliación del Hospital de la Costa del Sol, en Marbella.

"A la espera de lo que nos digan desde el Ministerio, estamos llevando a cabo los preparativos para que cuando tengamos las vacunas, las pongamos en marcha de la manera más cómoda e intentar no fastidiar ni a niños ni a padres", ha añadido Moreno.

Asimismo, el presidente de la Junta ha recordado que desde las consejerías de Educación y Salud se está estudiando la posibilidad de vacunar a los menores en el propio colegio. "Allí están todos reunidos, es más cómodo y puede generar menos angustia en los niños al ver que no están solos sino con todos sus compañeros. Estamos buscando la fórmula más rápida".

No obstante, Moreno ha incidido en la idea de que la vacunación es voluntaria, si bien apela a la responsabilidad y a la "máxima concienciación posible" de los padres de los menores de 12 años para que la vacunación sea "masiva".

"También Pediatría ha dicho que es importante proteger a los menores, por lo que estamos a la espera de que el Ministerio dé el pistoletazo de salida", ha concluido.

Un millón de terceras dosis puestas en Andalucía

Moreno se ha felicitado por que Andalucía ha alcanzado hoy el millón de dosis puestas de tercera ronda de vacunas, lo que evidencia "que seguimos liderando la vacunación". La dosis de recordatorio se ha empezado a inocular a mayores de 60 años y profesionales sanitarios y "muy pronto" se ofrecerá a los menores de 60.

Además, el presidente de la Junta ha augurado unas Navidades "razonables" en la comunidad atendiendo a los datos de la pandemia y el "escudo" de la vacunación, aunque ha condicionado el actual escenario sin restricciones a la irrupción de nuevas cepas que superen la capacidad de acción de las vacunas.

Actualmente, ha valorado que Andalucía está por debajo de la media española en casos COVID y cuenta con el 93 por ciento de la población vacunada, y eso, "salvo que aparezca una cepa cuya capacidad de acción supere a las vacunas, creo que el escudo de la vacuna y la responsabilidad colectiva nos va a llevar a que tengamos unas Navidades razonables".

Por ello, ha trasladado que su gobierno tiene "el máximo interés" de no tomar ninguna decisión que limite la movilidad: "Vamos a intentar que, mientras no se disparen las cifras y, sobre todo, la incidencia clínica, no limitar la movilidad de los ciudadanos ni la movilidad económica, que tanto ha sufrido".