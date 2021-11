La Junta de Andalucía ha exigido al Gobierno de España la autorización necesaria para empezar a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años y para comenzar a administrarle la dosis de refuerzo al resto de franjas de edad, tal y como ya se está haciendo con las personas mayores. Es más, el Gobierno andaluz pretende "abrir de nuevo los vacunódromos" para afrontar "cuanto antes" la sexta ola. Así lo explicó el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, durante su comparecencia semanal tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Bendodo recalcó que "Andalucía está preparada para afrontar una nueva ola y la evolución de la cepa Omicron", a la vez que recordó que la subida de los contagios "no se está traduciendo en un aumento de la presión hospitalaria" y no se esperan de momento grandes cambios en las restricciones tras la reunión de los comités territoriales. "Serán los comités territoriales los que decidan y, al mismo tiempo, estamos muy pendientes de la evolución de Ómicron aunque todavía en Andalucía no se han producido contagios por la cepa sudafricana".

Esta misma cuestión fue abordada por el presidente Juanma Moreno en una entrevista en Canal Sur: "Vivo angustiado desde que llegó la pandemia del COVID 19 y la nueva cepa supone que los planes para Navidad pueden verse afectados: esta semana habrá comité de expertos y estaremos muy atentos a la evolución de la nueva variante", dijo Moreno.

No obstante, el consejero de la Presidencia insistió en que "la situación de la pandemia en Andalucía está ahora bajo control", aunque "se seguirá expectante a la evolución de Omicrom y de los contagios aunque la presión hospitalaria no está siendo importante". "Estamos preparados para afrontar una sexta ola y estamos superando los 1.000 análisis al mes para la secuencia de cepas Covid; además, pedimos que cuanto antes se autorice la vacunación de mayores de 5 a 11 años y que la tercera dosis se extienda al resto de edades porque la nueva ola hay que afrontarla vacunando", aseguró el consejero antes de afirmar que "como todos nos tendremos que poner la tercera dosis, hay que ir trabajando ya esta estrategia para abrir de nuevo los vacunódromos".

Bendodo sostuvo que Andalucía está dispuesta "a abrir de nuevo a los vacunódromos para vacunar a los menores de 5 a 11 años". "Ya hemos superado las 14 millones de dosis administradas y volveremos a hacer lo que tengamos que hacer para que nuestra estrategia de vacunación vuelva a ser un éxito", aseguró.

Respecto al pasaporte Covid, Bendodo dijo que el Gobierno es "partidario de que se use" y así se le va a solicitar al TSJA en las próximas horas. No obstante, abogó por no precipitarse al hacer anuncios sobre la dimensión que adquiriría en la vida cotidiana de los andaluces. "Vamos a esperar la aceptación del pasaporte -porque antes nos lo tumbaron- para residencias y hospitales y partir de ahí daremos el siguiente paso, por lo que no descartamos aplicarlo en otros ámbitos porque el pasaporte es muy útil para que se vacunen quienes no lo han hecho", aseguró.

Asimismo, Bendodo insistió en que "habrá ver cómo evoluciona la sexta ola porque la importancia de tasa de incidencia no es tan excesiva porque ya no se traduce tanto en ingresos hospitalarios o en UCI y en fallecimientos". Su mensaje optimista se tornó en prudencia cuando fue cuestionado por la cercanía del puente de diciembre: "El Covid no se ha ido todavía, estamos luchando contra una nueva ola, se puede disfrutar del puente de diciembre pero hay que hacerlo con responsabilidad", incidió Bendodo.

Durante su intervención, Bendodo lanzó un mensaje para que quienes no se hayan vacunado todavía vayan a hacerlo. "La mayoría de las personas que están en la UCI no están vacunadas y aún son más de 500.000 los andaluces mayores de 12 años que no se han vacunado", afirmó. Eso sí, el consejero celebró que "en los últimos diez díaz, se ha puesto la primera dosis a 20.000 personas que no estaban vacunadas y esto es el doble que en los diez días anteriores". "El gran objetivo es pasar del 91% de andaluces vacunados al 100% cuanto antes", señaló.