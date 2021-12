El proceso de ‘primarias exprés’ iniciado por Ciudadanos Andalucía sigue coleccionando ingredientes conflictivos. La deuda económica con el partido del principal rival de Juan Marín, el parlamentario Fran Carrillo, terminó de enturbiar el ambiente que rodea a los comicios internos. Su candidatura no fue inicialmente admitida por el impago de las aportaciones como cargo electo que debe realizar a la formación y se le dio un plazo de 24 horas para subsanarlo. En torno a la medianoche del viernes, Cs aseguró que «no constaba el pago» y le dio de plazo hasta este sábado a las 10.30 horas de la mañana para que lo complete y pueda presentarse a los comicios internos. En lugar de pagarlo directamente, Carrillo depositó ante notario 4.000 euros. Además, amenazó con emprender acciones judiciales si no es admitido como candidato y pidió que se «acredite que el resto de candidatos se encuentran al corriente en los pagos y cuotas, y que hagan público sus pagos al partido los últimos cinco años». No obstante, Carrillo abrió su campaña en un acto con afiliados en Triana.

A diferencia de Carrillo, el otro candidato inadmitido provisionalmente -el malagueño José Antonio Pérez- sí ha subsanado su error y ya son diez los aspirantes confirmados. Sí cumplieron los requisitos inicialmente tanto el vicepresidente de la Junta y líder regional naranja, Juan Marín, como la representante de la plataforma Renovadores Cs, Carmen Almagro, y otra afiliada, la jiennense afincada en Huelva Elena Bago, que ya participó en las anteriores primarias andaluzas de 2018. Otros seis aspirantes también fueron admitidos en primera instancia. Son Adolfo Gros Goma, Antonio Pozo Indiano, Jesús Ángel Marín, Mariano Díaz, Paula María López y Rosario Ortega. Cs ensaya para las elecciones andaluzas con un pulso entre Juan Marín y Fran Carrillo El plazo de dos días para la presentación de candidaturas concluyó el jueves a las 21.00 horas. Según explicó en un comunicado la formación, quedaban «provisionalmente inadmitidos» dos de los candidatos. Fran Carrillo «por no encontrarse a corriente de pago de la obligaciones económicas». Aunque su entorno defiende que fue eximido en su momento del pago. Y José Antonio Pérez «por ostentar la condición de responsable de redes en una agrupación de ámbito municipal superior a 50.000 habitantes». La notificación con la que era advertido del impago no sentó nada bien a Carrillo, quien en su cuenta de Twitter volvió a relacionarlo con los obstáculos que dice estar sufriendo desde que hizo pública su intención de presentarse: «La dirección nacional de Ciudadanos está incurriendo en conductas denunciables. Mañana tendrán noticias mías», escribió en Twitter al filo de la medianoche del mismo jueves. No es el primer conflicto que se da en este proceso. Tanto Carrillo como la representante de Renovadores, Carmen Almagro, cuestionaron que los comicios hayan sido convocados en mitad del puente, sin previo aviso y con plazos tan ajustados que este martes 14 de diciembre ya se sabrá quién será el candidato naranja a la presidencia de la Junta. Así, Carrillo habló de «cacicada e insulto» y en Renovadores se refirieron a «unas primarias exprés que no son democráticas». En cambio, en torno a la figura de Juan Marín se han sucedido las muestras de apoyo que evidencian el respaldo de la dirección nacional y el control que ejerce sobre el aparato andaluz. Los primeros en expresarle su apoyo en las redes fueron destacados miembros naranjas del Gobierno andaluz del cambio: la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y los consejeros Rocío Blanco, Javier Imbroda y Rogelio Velasco. Como era de esperar, la otra consejera -la titular de Igualdad Rocío Ruiz- no reaccionó así. El proceso de votación de las primarias se abrirá el lunes 13 a las 08.00 horas. Podrán ejercer su derecho a voto un total de 2.589 afiliados de forma telemática a través del Espacio Naranja, hasta el martes 14 a las 20.00 horas.