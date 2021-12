El proceso de 'primarias exprés' iniciado por Ciudadanos Andalucía sigue coleccionando ingredientes conflictivos. La candidatura del parlamentario andaluz por Córdoba, Fran Carrillo, no será confirmada si antes de las 22.00 horas de este viernes no se pone al corriente del pago de algunas cuotas que tiene pendientes con la propia formación naranja. En cambio, sí cumplen los requisitos necesarios tanto el vicepresidente de la Junta y líder regional naranja, Juan Marín, como la representante de la plataforma Renovadores Cs, Carmen Almagro, y otra afiliada, la jiennense afincada en Huelva Elena Bago, quien ya participó en las anteriores primarias andaluzas de 2018.

Otros seis aspirantes también han sido admitidos. Se trata de Adolfo Gros Goma, Antonio Pozo Indiano, Jesús Ángel Marín, Mariano Díaz, Paula María López y Rosario Ortega.

Así, estas nueve candidaturas ya tendrían garantizada la participación en las votaciones que eligen, entre el lunes 13 y el martes 14 de diciembre, al candidato naranja a la presidencia de la Junta de Andalucía.

El plazo de dos días para la presentación de candidaturas concluyó el jueves a las 21.00 horas. Sin embargo, Ciudadanos Andalucía no procedió a la proclamación como candidatos de los once aspirantes. Según se explica en un comunicado emitido por la formación, quedaban "provisionalmente inadmitidos" dos de los candidatos. Tanto Fran Carrillo Guerrero "por no encontrarse a corriente de pago de la obligaciones económicas en los términos establecidos en el artículo 106.2,e de los estatutos" como "José Antonio Pérez Ávila, por ostentar la condición de responsable de redes en una agrupación de ámbito municipal superior a 50.000 habitantes".

No obstante, el partido naranja recordó que "la Comisión de Garantías ha abierto un plazo de 24 horas para que los candidatos provisionalmente inadmitidos puedan subsanar y/o rectificar la causa de su exclusión, que concluirá a las 22.00 horas de este viernes 10 de diciembre".

"Proclamados los candidatos, la campaña se desarrollará desde este viernes hasta el próximo domingo 12 de diciembre, el proceso de votación de primarias se abrirá el lunes 13 a las 08.00h, y en él podrán ejercer su derecho a voto un total de 2.589 afiliados de forma telemática a través del Espacio Naranja, hasta el martes 14 a las 20.00h", añadieron para recordar los plazos establecidos.

La notificación con la que era advertido del impago de cuotas no sentó nada bien a Fran Carrillo, quien en su cuenta de Twitter volvió a relacionarlo con los obstáculos que dice estar sufriendo desde que hizo pública su intención de presentarse: "La dirección nacional de Ciudadanos está incurriendo en conductas denunciables. Mañana tendrán noticias mías", escribió en Twitter al filo de la medianoche del mismo jueves.

Unas horas antes, Carrillo ya había señalado que no entraría "en el juego sucio ni en la política barriobajera que algunos pretenden" y que "al contrario, esta candidatura será de propuesta y de suma".

Las primarias fueron convocadas el martes 7 de diciembre en medio del puente festivo de diciembre, con solo dos díasde plazo para presentar candidaturas y tres de campaña entre el viernes y el domingo. Este hecho provocó que este ‘ensayo’ para las elecciones andaluzas comenzara a la gresca. Tanto Carrillo como la representante de la plataforma Renovadores, Carmen Almagro, cuestionaron que los comicios internos hayan sido convocados en mitad del puente, sin previo aviso y con plazos tan ajustados que este martes 14 de diciembre ya se sabrá quién será el candidato naranja a la presidencia de la Junta. Así, Carrillo habló de «cacicada e insulto» y en Renovadores se refirieron a «unas primarias exprés que no son democráticas».

En cambio, en torno a la figura de Juan Marín se han sucedido las muestras de apoyo que evidencian el respaldo de la dirección nacional y el control que ejerce sobre el aparato andaluz del partido. Los primeros en expresarle su apoyo en las redes sociales fueron destacados miembros naranjas del Gobierno andaluz del cambio: la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y los consejeros Rocío Blanco, Javier Imbroda y Rogelio Velasco.

Como era de esperar, la otra consejera naranja -la titular de Igualdad Rocío Ruiz- no reaccionó en términos parecidos. La onubense se había erigido en los últimos tiempos como la principal opositora al liderazgo regional del sanluqueño. Sin embargo, Rocío Ruiz ha decidido renunciar a su deseo de concurrir a las primarias naranjas para ser la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Su paso al lado se vería, igualmente, explicado por el ‘tratado de paz’ que impuso Inés Arrimadas después de que ella misma estuviera en la cuerda floja a raíz del fracaso de la moción de censura en la comunidad murciana.