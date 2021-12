El Gobierno de Pedro Sánchez le ha reprochado este domingo al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "su problema es que no tiene un proyecto para Andalucía y solo piensa en los intereses del PP y Vox".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sostuvo que "el problema del Gobierno de Andalucía no es no tener presupuesto, es que llevan tres años y se le han acabado las ideas porque no tenían ninguna".

"Quién piensa en los intereses de los andaluces y los andaluzas es el PSOE de Andalucía; el problema del Gobierno de Andalucía no es no tener presupuesto, es no tener proyecto para Andalucía, llevan tres años y se le han acabado las ideas porque no tenían ninguna", agregó Bolaños.

A juicio del ministro, "cuánto antes sea Juan Espadas presidente de la Junta de Andalucía, mejor para los andaluces y andaluzas". "Me parece insólito que Moreno Bonilla piense solo en lo que interesa al PP y a Vox, y se olvide de los intereses de los andaluces y andaluzas; el único que se preocupa de Andalucía es Juan Espadas", señaló.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, se refirió a Juanma Moreno como "un andalucista de hojalata". "En esta tierra no va a gobernar Moreno Bonilla de la mano de Vox, lo hará Juan Espadas", insistió.