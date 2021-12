Las primarias andaluzas de Ciudadanos se han saldado con una victoria del actual lider regional del partido y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, con un 58,3% del apoyo (823 votos) frente al 32,2% del parlamentario andaluz por Córdoba Fran Carrillo (454 votos).

La tercera opción de las once candidaturas en liza ya se quedó en un testimonial 5,2% (74 votos) y fue la de la jiennense afincada en Huelva Elena Bago, que ya se había enfrentado a Marín en las anteriores primarias. La plataforma Renovadores Cs, a la que representaba la sevillana Carmen Almagro, se quedó en cuarto lugar con un 2,5% (36 votos).

Fuentes del partido explicaron que en la votación telemática participaron un total de 1.412 personas. Dado que tenían derecho a votar 2.589 afiliados, la participación ha sido del 54,5%.

Una de las primeras reacciones a los resultados la protagonizó la presidenta nacional de Cs, Inés Arrimadas, quien felicitó a Marín "por esta victoria en las primarias de Cs Andalucía" y dio las gracias "a todos los afiliados por su participación en el proceso y su trabajo para seguir construyendo la Andalucía Liberal desde el gobierno de esta maravillosa tierra".

¡Muchas felicidades, @JuanMarin_Cs, por esta victoria en las primarias de @Cs_Andalucia! Y muchas gracias a todos los afiliados por su participación en el proceso y su trabajo para seguir construyendo la #AndalucíaLiberal desde el gobierno de esta maravillosa tierra 👏💚🤍💚 pic.twitter.com/dOvohz7kaB — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 14 de diciembre de 2021

Además, Juan Marín le agradeció "a todos los compañeros de Cs Andalucía la confianza depositada" en su candidatura. "Prometo no defraudaros y seguir dejándome la piel cada día para continuar haciendo de Andalucía una tierra de oportunidades, el cambio es imparable", agregó. El ganador de las primarias tiene programada una comparecencia este miércoles por la mañana para analizar con más detenimiento los resultados.

Por su parte, Fran Carrillo reaccionó con deportividad a su derrota y le dio la enhorabuena a Marín «por haber ganado justamente las primarias de Ciudadanos Andalucía». Asimismo, el candidato del sector crítico le dio las gracias «a todos los afiliados que han participado en el proceso, votaran a quien votaran». «Ahora toca unidad y defensa sin fisuras de estos principios, la libertad siempre se abre camino», apostilló Fran Carrillo.

Esta victoria le garantiza a Juan Marín la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía por Ciudadanos, en caso de que el partido naranja concurra a las elecciones andaluzas de forma autónoma. Y, a su vez, lo mantiene al frente del timón orgánico para pilotar una posible confluencia electoral con el PP para los comicios regionales de 2022.

Este mismo martes, el PP andaluz se pronunció de forma favorable hacia esta posibilidad que, sin embargo, no es vista con buenos ojos por el aparato nacional de los populares radicado en la madrileña calle Génova.

Eso sí, el portavoz de la Junta de Andalucía y dirigente popular Elías Bendodo abogó por aplazar hasta el verano este debate sobre las listas conjuntas, dando por hecho que el actual Gobierno andaluz de PP y Cs podrá agotar la legislatura y celebrar los comicios en otoño, pese a la falta de apoyo parlamentario de la que pende un posible adelanto electoral.

Este proceso de las elecciones primarias andaluzas de Cs se ha visto marcado por cierta conflictividad desde que la dirección regional las convocó el pasado 7 de diciembre, en mitad del puente festivo de diciembre. Los candidatos de sector crítico cuestionaron su formato exprés, que solo dejaba dos días más para la presentación de candidaturas, tres para la campaña ese mismo fin de semana y otras dos jornadas finales para la votación telemática que concluyó este martes a las 20.00 horas.

Aunque la proclamación de candidatos iba a producirse inicialmente el pasado jueves por la noche, hasta el sábado al mediodía no se confirmó que eran aceptadas finalmente las 11 candidaturas que solicitaron participar en los comicios internos. Nueve de ellas fueron aceptadas en primera instancia pero dos candidatos fueron inadmitidos y, en concreto, la exclusión inicial del principal rival que se perfilaba contra Juan Marín, el parlamentario andaluz por Córdoba, Fran Carrillo, desembocó en un auténtico culebrón. Carrillo fue, a última hora, admitido después de que le dieran sendos plazos para abonar la cantidad aproximada de 4.000 euros que adeudaba por las aportaciones que los cargos electos deben realizar al partido.

La situación generada ha llevado a Carrillo, desde que comenzó la campaña, a denunciar reiteradamente «todos los obstáculos y zancadillas» que, en su opinión, estaba sufriendo y a insinuar la posibilidad de emprender acciones legales contra la dirección nacional naranja.

Su actitud es atribuida en los mentideros cercanos al oficialismo naranja a su amistad con el exdirigente de Cs y actual colaborador del PP en su aparato de calle Génova, Fran Hervías.

Sin embargo, Carrillo se ha desvinculado de cualquier anhelo de engrosar en las filas populares por ‘la vía Fran Hervías’ tal y como le ha reprochado un sector de sus contrincantes.

Con el proceso de votación ya abierto, Carrillo llegó a insistir en que se estaban produciendo hechos «que son denunciables». «Todo lo que está pasando, todo, lo he puesto en manos de mis abogados. No os saldrá gratis lo que estáis haciendo. Porque no me lo merezco ni yo ni toda la gente buena y sana que apoya este proyecto y a la que queréis quitar la ilusión. Dejadnos competir en paz y con libertad», escribió en su cuenta de Twitter.

Carrillo también denunció presiones por parte del sector afín a Juan Marín e Inés Arrimadas a los compañeros que apoyaban su candidatura alternativa: «Basta ya de juego sucio. Basta ya de amedrentar a mis compañeros. Basta ya de campañas de bulos, infundios y mentiras. Basta ya de intentar destrozar la vida a las personas. Basta ya de querer cargarse un partido para mantener el poder a toda costa. Basta ya de tanto meter miedo», aseguró igualmente en sus redes sociales.