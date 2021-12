El horizonte electoral que late en Andalucía sigue provocando movimientos en todas las zonas del abanico ideológico. Incluso, la izquierda andaluza ha dado los primeros pasos hacia una papeleta única que sonaría a una utopía, si se tiene en cuenta la escisión en tres formaciones de Podemos y lo abrupta que resultó la ruptura en la confluencia de las elecciones de 2018. Unidas Podemos ya ha iniciado las conversaciones con las líderes de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y Más País, Esperanza Gómez, quienes no ven de salida con malos ojos la posibilidad de establecer una alianza que evite la existencia de tres candidaturas distintas -las de Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos- en los comicios andaluces de 2022. No obstante, de las primeras reacciones al ofrecimiento se desprende que el camino hacia un posible acuerdo sería arduo y prolongado.

En este sentido, Unidas Podemos mostró su disposición a dialogar "sin líneas rojas" y escuchando "las necesidades, dificultades y problemas" que planteen el resto de interlocutores con la 'papeleta única' como objetivo final. "No vamos a mirar al pasado, solo al futuro para hacer posible el frente amplio que necesita Andalucía; por nuestra parte no va a quedar y van a primar en todo momento los intereses de esta comunidad autónoma", aseguraron fuentes consultadas por La Opinión de Málaga en la cúpula de Unidas Podemos después de que en el homenaje a Blas Infante de este 4-D sus dirigentes lanzaran una consigna encaminada en esa dirección.

Aunque inicialmente el nuevo partido que está construyendo la ministra Yolanda Díaz no llegaría a tiempo para los comicios andaluces de 2022, la sombra de este proyecto se está proyectando inevitablemente sobre la ronda de conversaciones iniciada por Unidas Podemos con Adelante Andalucía y Más País.

Precisamente, el eco de Yolanda Díaz ha sido sacado a la palestra por la que fuera la candidata de Podemos en las elecciones de 2015 y de la confluencia Adelante en 2018 a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez. La ahora líder del "nuevo sujeto político andalucista" que ha conservado la marca Adelante ha dado a conocer en las redes sociales la existencia de conversaciones con Unidas Podemos para establecer una nueva alianza electoral. Y, en concreto, se refirió a una charla mantenida el miércoles por la mañana con la líder andaluza de Podemos, Martina Velarde, tras la que abogó por "colaborar frente a las derechas, pero con sinceridad y confianza, no con titulares".

Aunque Rodríguez calificó de "cordial" y "positiva" la conversación, no tuvo reparos en darle un toque de atención al dueto que conforman ahora Podemos e Izquierda Unida. La gaditana lamentó que "el eco del mensaje de Yolanda Díaz, de Ada Colau, de Mónica García, de Mónica Oltra o de Fátima Hamed aún no lo hemos escuchado en las voces de las direcciones de Unidas Podemos en Andalucía". "Respetemos la iniciativa de los mediadores, evitemos todo lo que se pueda interpretar como una opa hostil, la unidad no es quedarse uno solo, la unidad real es la que reconoce la pluralidad y la respeta y protege", añadió.

Además, sobre el motivo del paso dado por su exformación política para hablar con ella, Teresa Rodríguez se expresó en estos términos: "Martina me invitaba a participar en una ronda de diálogo que anunciaron en torno al 4D desde Unidas Podemos y le he dicho que, como ella misma sabe, existe una iniciativa de mediación neutral y discreta por parte de algunos compañeros de la sociedad civil andaluza para favorecer una mesa de diálogo y buscar vías de cooperación frente al avance y consolidación de las derechas en Andalucía, lo mínimo, al menos, un pacto de no agresión para no facilitar el camino a la extrema derecha".

La líder de Adelante Andalucía consideró también que "cuando la voluntad de diálogo es sincera y desea conseguir objetivos reales, se materializa en iniciativas discretas que generan confianza y no titulares". "En Adelante Andalucía no vamos a estar en la batalla del relato, tenemos demasiadas cosas que hacer como para entretenernos en eso; la gente está pasando fatiga con los precios de la luz, con los recortes en sanidad, con los alquileres impagables o con el paro que nos sigue asfixiando como una soga", enfatizó Rodríguez con el discruso que le caracteriza.

Asimismo, la dirigente de Adelante Andalucía recalcó que su formación es partidaria de "no perder más tiempo para ponernos a construir la herramienta política de obediencia andaluza más precisa para los intereses de nuestro pueblo y poner nuestra tierra por encima de las siglas". "Estamos decididas a hablar pero con nuestra propia voz, en nuestra propia lengua natural, en andaluz, en todas partes, en Sevilla, en Madrid, en Bruselas y en el mundo entero; no pospondremos más esa batalla, como no la pospusieron las feministas cuando desde la izquierda se les decía constantemente que no es el momento o que vuestra lucha divide a la clase trabajadora y favorece a la derecha", agregó Rodríguez.

El otro cauce negociador abierto por Unidas Podemos ha puesto el foco sobre Más País, el partido que fundó Íñigo Errejón tras abandonar la formación morada. Su líder en Andalucía, Esperanza Gómez, también procede de Podemos y, recientemente, lideró la puesta de largo de la marca 'Andaluces Levantaos' tras un acuerdo a tres bandas con Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Con el posterior ofrecimiento de Unidas Podemos para una alianza electoral ahora sobre la mesa, Esperanza Gómez lanzó un mensaje inicial del que se desprende que su proyecto no va a despreciar tales conversaciones: "Escucha activa, cooperación, propuesta, talante y diálogo, son nuestras señas de identidad. Nos vamos a sentar con todas las fuerzas progresistas para hablar de Andalucía y sus problemas, pero sobre todo, nos vamos a sentar con todas para hablar de las soluciones para resolver esos problemas, sin marear a los andaluces y andaluzas respecto a siglas, encuentros o desencuentros, porque merecen un respeto. Estaremos a la altura de las circunstancias porque Andalucía necesita de formaciones progresistas serias, solventes y con soluciones que aportar, y Más País Andalucía y Andaluces Levantaos han venido a ofrecerlas", añadió la dirigente andaluza de la formación errejonista.