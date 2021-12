“La estabilidad política en Andalucía está por encima de cualquier estrategia partidista”, ha afirmado este lunes la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Teresa Pardo, quien ha insistido en que tanto el presidente andaluz como el vicepresidente Juan Marín “no van a ceder” y agotarán la legislatura manteniendo la convocatoria de elecciones en Andalucía una vez finalizado el segundo periodo de sesiones el próximo año. “Si algo tienen en común este gobierno de Cs y PP y si algo les une, es el interés de Andalucía”, ha insistido la portavoz de Cs.

La portavoz ha reiterado que “todos los gobiernos necesitan estabilidad” por lo que ha censurado la decisión del presidente de Castilla-León de anticipar las elecciones, una convocatoria “sin justificación y por intereses partidistas” en plena pandemia y bajo el mandato de la dirección nacional del PP. “Pablo Casado y Pedro Sánchez vuelven a ser lo mismo, utilizan las mismas armas destructivas para acabar con Ciudadanos”, ha dicho sobre la convocatoria de la comunidad castellana y sobre los “ataques continuos y los agravios” del Gobierno central hacia Andalucía.

“Vamos a seguir trabajando desde Ciudadanos para que ningún gobierno populista o extremista gobierne Andalucía”, ha dicho Pardo, que ha censurado a los dirigentes nacionales del PP de “intentar acabar con Ciudadanos y gobernar con Vox”. En este sentido se ha dirigido tanto a Casado como a García Egea si “prefieren gobernar con un partido de centro” como es la formación liberal, o hacerlo con un partido “que quiere eliminar comunidades autónomas, que va contra las políticas migratorias y contra muchos derechos y libertades, que tenemos garantizados los españoles” ha reiterado.

Pardo ha censurado la actitud del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que “con su silencio calla y acata las decisiones de Sánchez y no ha levantado la voz para defender los intereses de los andaluces” al no respaldar los presupuestos andaluces. También ha insistido en que “en Ciudadanos sólo esperamos del gobierno de Sánchez un reparto justo y objetivo de los fondos Covid”, y que no se produzca “ninguna cesión oculta a sus socios separatistas, que le están garantizando un día más en Moncloa”, ha asegurado la portavoz ante la reunión de los presidentes autonómicos convocada por el presidente del Gobierno para este miércoles.