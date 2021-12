La portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha anunciado que su partido ha recurrido el pasaporte covid ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y prevé hacerlo en el resto de comunidades que han implantado esta medida, al considerar que "segrega" a los españoles.

En una rueda de prensa celebrada tras la Junta de Portavoces, Olona ha informado de que han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía este recurso contencioso administrativo, en el que piden además la suspensión cautelar del pasaporte covid, al estimar que atenta contra "derechos fundamentales" de los ciudadanos.

La intención de Vox es presentar recursos similares en el resto de comunidades autónomas que han implantado esta medida hasta la fecha (Galicia, Baleares, Aragón, Navarra, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Cantabria y Canarias, además de Andalucía), para lo que estudiarán previamente las particularidades de cada territorio.

"El camino judicial no va a ser sencillo, los tribunales superiores de justicia se han pronunciado en varios casos avalando este pasaporte", ha comentado la portavoz adjunta de Vox.

La meta final de Vox es llegar hasta el Tribunal Constitucional en esta batalla judicial contra el pasaporte covid, al considerarlo "inconstitucional".

Olona ha comentado que ella está vacunada contra el coronavirus "con pauta completa", pero considera que los datos sanitarios de los pacientes son "información reservada" a la que sólo debería acceder el médico.

"Podría pedir el pasaporte y mis derechos no se verían limitados en los territorios que lo han impuesto, pero me niego a someter el ejercicio de mis derechos y libertades a la exhibición de ningún certificado o pasaporte covid porque no es más que un instrumento de control social", ha añadido.