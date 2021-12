La atención primaria está atravesando un momento de "tensión" debido a que está afrontando el impacto más grave de la sexta ola de la Covid-19. Así lo ha reconocido el consejero de la Presidencia Elías Bendodo en una entrevista con la Cadena Ser recogidas por Europa Pres, donde ha anunciado que la Consejería de Salud está trabajando en un plan de "reforzamiento" de este nivel asistencial.

En este sentido, ha indicado que la Junta está preocupada por la situación de la atención primaria, ya que son muchos los ciudadanos que se acercan a los centros de salud para hacerse PCR porque la evolución de ómicron está incrementando considerablemente los contagios.

Bendodo ha señalado que la variante ómicron ha tensionado el sistema sanitario público y la gestión de la pandemia, no solo en Andalucía sino en España y en el resto del mundo. No obstante, el dirigente andaluz ha asegurado que que aunque ahora estemos en un momento de "tensión y de pico", el sistema sanitario andaluz tiene "fuerza".

Asimismo, el consejero de la Presidencia ha remarcado que la situación que se vive en la atención primaria no es "cuestión de personal" sanitario, sino de que estamos en un pico de la ola que está multiplicando los contagios, pero ha querido dejar claro que la Junta sí está dispuesta a contratar más profesionales si fuera necesario, como sanitarios jubilados o alumnos de los últimos cursos de la carrera. "Si hace falta, se hará", según ha apuntado.

Ha recordado que de los 20.000 sanitarios contratados en la pandemia, se han mantenido a 12.000, entre ellos, todos los médicos, y ha indicado que los 8.000 sanitarios que culminaron su contrato a finales de octubre, se podían haber mantenido si el Gobierno central no hubiera decidido suprimir el fondo Covid a las comunidades.

Aunque los casos de Covid se están multiplicando, según Bendodo, ello no está conllevando ahora un aumento de la presión hospitalaria y ha indicando que, en este momento, la Junta no se plantea adoptar restricciones en cuanto a limitaciones horarias o de aforos, algo que sí se tendría que abordar en el caso de que distritos sanitarios entraran en los niveles 3 y 4. Ha añadido que, posiblemente, los distritos sanitarios ya pasen la próxima semana a nivel 2, en el que aún no se contemplan restricciones.