El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, instó ayer al líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez un fondo extraordinario Covid para las comunidades que permita contratar a más sanitarios en 2022 y criticó su ofrecimiento de un pacto para la gestión de la salud.

Marín reprochó a Espadas que votara que no a los presupuestos andaluces «en una pinza con Vox», ya que, de esta manera, se ha rechazado que Andalucía cuente con mil millones de euros más para la sanidad pública.

«Ya está de broma, vamos a tomarnos esto un poquito en serio porque estamos hablando de salud y de vida y hay cosas en política que no tienen explicación», aseguró el líder de Ciudadanos, quien cree «que no se pueden hacer declaraciones después de haber tumbado con Vox los presupuestos y luego no levantarte a pedirle a Pedro Sánchez un fondo Covid como otros presidentes socialistas».

Marín incidió que ese fondo «lo necesitamos todos: ayuntamientos, diputaciones y comunidades» y cree que esa es la ayuda que debería ofrecer Espadas.

El vicepresidente también criticó las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en las que aseguró que le parecía «incomprensible» que teniendo un superávit Andalucía hubiese despedido a 8.000 profesionales sanitarios.

«Es sorprendente que un delegado del Gobierno no sepa qué es un superávit en una comunidad autónoma», sostuvo Marín, quien también instó a Fernández a reclamar del Gobierno de España un fondo extraordinario.

«Si dan esa financiación extraordinaria, se contrata mañana, no ocho mil, sino más, hacen falta más, aunque también es cierto que el Consejo de Gobierno aprobaba mañana la estabilización de 13.000 trabajadores del SAS, que estaban en una situación de precariedad y de contratación que no era de recibo».

Marín anunció que la Junta está a favor de reducir los tiempos de cuarentena en los positivos de la variante Ómicron y confió en la «responsabilidad individual de los andaluces» para celebrar con seguridad las fiestas de nochevieja y las cabalgatas de reyes magos en los diferentes municipios de la comunidad.