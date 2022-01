Tras modificar los protocolos de rastreo y seguimiento del Covid dándole prioridad a los casos graves y personas vulnerables, Andalucía está dispuesta a dar un paso más. Su presidente, Juanma Moreno, ha reclamado una reflexión para que se relajen y reduzcan, si lo avalan los científicos, las cuarentenas por Covid y no afecten tanto al ámbito laboral.

Juanma Moreno recordó que la situación actual está bloqueando empresas porque la mayoría de sus trabajadores contagiados que están en sus casas "solo tienen síntomas leves" y esto crea un problema económico que se debe afrontar.

El presidente andaluz sostuvo que "no podemos poner el acento en el número de contagios". "Como los científicos nos dicen que es menos grave, esa no es la incidencia a tener en cuenta sino la incidencia clínica, que es bastante menor", recalcó.

Asimismo, el presidente expuso que la incidencia en muchos casos no significa que los contagiados "tengan que ir al hospital y se cursa la enfermedad de manera leve".

Así, subrayó que el tipo de cuarentenas a seguir tiene que estar sometido a "un debate constante" porque "no tiene mucho sentido que se tenga que estar en casa una semana con síntomas tan leves".

Moreno confió en que próximamente haya unanimidad entre todas las comunidades autónomas "para reformular las cuarentenas". "Están bloqueando muchas empresas, no solo afectan al ámbito deportivo; conozco un caso de una empresa con un tercio de trabajadores que están en sus casas pero con síntomas leves", apostilló.

El presidente de la Junta abogó por "una reflexión siempre serena y tutelada por los científicos sobre las cuarentenas" y apuntó que la fórmula a seguir a partir de ahora "la tendrán que decidir los expertos".

"Hay un debate abierto no solo en España, en toda Europa, y la decisión no puede ser política, los científicos nos tienen que decir si es posible hacerlo y si no lo es, se cierra el debate y ya está", puntualizó Moreno

A su juicio, "está claro que la actual situación está generando un problema desde el punto de vista económico y social". "Tenemos que dar respuesta a cada circunstancia y cada momento y está ola es distinta", enfatizó.

Moreno insistió en que "en esta ola nada tiene que ver con las olas anteriores". "Tenemos una variante mucho más infecciosa que las anteriores pero también muchísimo más leve", agregó