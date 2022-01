La cercanía de las elecciones andaluzas sitúa a Más País en unos trabajos preparativos que no pierden de vista el diálogo abierto por Unidas Podemos para articular un frente de izquierda más amplio. Sin embargo, Esperanza Gómez mantiene intacta la intención de concurrir de forma autónoma como Andaluces Levantaos y no cree que eso le dé ventaja a la derecha. Su líder andaluza recuerda que «quedan muchas heridas por las cosas que han pasado entre Adelante y Unidas Podemos», a la vez que aboga por «ofrecer una alternativa para quienes no votan a las fuerzas que ya existen».

¿Con qué sensaciones mira Más País a ese horizonte que plantea elecciones en Andalucía de forma casi inminente?

Con la sensación de que, por lo menos en Andalucía, hay un proyecto ilusionante que pone a los andaluces y a las andaluzas en el centro. Este proyecto tiene como objetivo que Andalucía dé el salto y deje de liderar todas las listas de paro, de precariedad y de pobreza. También pone el acento en la transición ecológica.

¿Cree que el Gobierno de Juanma Moreno aguantará hasta el verano sin convocar los comicios como pretende?

Creo que sí, que las elecciones andaluzas no se van a adelantar tanto. Todo esto forma parte de un plan que no tiene tanto que ver con Andalucía como con España. Tiene que ver con el PP de Pablo Casado. El hecho de que vaya a haber elecciones anticipadas en Castilla y León va a retrasar las nuestras. Tengo la impresión de que el PP está jugando con los comicios autonómicos, está pensando en el Gobierno de la nación. Está utilizando, una vez más, a Andalucía como una pieza dentro de ese juego.

La marca electoral elegida para esta comunidad por su formación es ‘Andaluces Levantaos’ ¿No cree que se desaprovecha parte del tirón de Más Madrid al no usar Más Andalucía?

Más Andalucía ya estaba cogido en el registro. Y, por eso, nosotros no nos llamamos Más Andalucía sino Más País Andalucía. Hemos querido primar a las siglas por la necesidad de construir un proyecto que ponga a Andalucía en el centro. Y hemos tenido la suerte de encontrar por el camino otros actores con los que compartimos proyecto e ilusión: Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Y nos parecía que lo lógico era tener un nombre que representara a las tres formaciones. Sin poner a ninguna por delante de otra.

¿Es consciente de que la derecha partirá con ventaja si Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos concurren por separado?

Creo que eso es, un poco, una falacia. La primera vez que la derecha gana en Andalucía y consigue llegar al poder, lo hace dividida en tres. La derecha ganó en su día porque la izquierda se quedó en su casa. No encontraba una alternativa. Lo que nosotros vamos a ofrecer es una alternativa para las personas que no sabían a quien votar porque no encuentran un reflejo en las fuerzas políticas que ya existen.

¿De que está Más País ahora mismo más cerca: de unirse a Unidas Podemos para las elecciones o de presentarse como Andaluces Levantaos?

Ahora mismo, todavía no estamos en ese debate. La marca la presentamos el 2 de diciembre con la intención de ser una coalición. Eso es una coalición y nosotros queremos ser un proyecto político estable. Más allá de los procesos electorales que vaya habiendo. Ahora mismo, estamos centrados en construir nuestro proyecto político para Andalucía. De momento, no estamos pensando en con quién pactaremos o con quién no. Vamos a decirlo de otra manera: no hemos tomado ninguna decisión al respecto.

¿Ve posible una papeleta única de la izquierda para las elecciones andaluzas o da por seguro que Teresa Rodríguez no se unirá a Unidas Podemos?

Nosotros vemos complicado ese escenario. Es verdad que hay muchas heridas. No creo que esas heridas hayan cicatrizado todavía. Por cosas que han pasado entre Adelante Andalucía y Unidas Podemos. Lo veo complicado. Pero lo que pueda pasar y cómo se lo tomen, no lo sé.

Hablando de heridas y otros viajes ¿Qué aprendió de su paso por Podemos que no repetiría?

Que son más importantes las políticas de las cosas del comer y de las cosas importantes que las grandes banderas identitarias. El primer Podemos era una fuerza ganadora, de mayorías y transversal pero luego se acabó convirtiendo en algo mucho menos ambicioso y con muchas menos posibilidades de cambiar la sociedad que tenemos.

¿Comparte la opinión cada vez más generalizada de que quienes pueden temer más un avance de Más País en cualquier ámbito son los socialistas?

No lo sé. No me gustaría decir qué piensan otros. Aunque es verdad que hay mucho interés en colocarnos a la izquierda del PSOE y nosotros no nos definimos así. Somos una fuerza progresista. Somos una fuerza verde. Y nos parece que podemos ser igual de atractivos para un votante de Unidas Podemos que para un votante del PSOE.

¿Le subió la moral al aparecer como líder más valorada tras Juanma Moreno y Juan Marín en el sondeo de Centra o lo relativiza al ser una encuesta cercana al Gobierno andaluz?

Las encuestas del Centra son las encuestas a las que más caso le hemos hecho siempre. También cuando no salíamos en ellas. Siempre da algo de moral. Pero sabiendo que las encuestas son encuestas y que es solo una.

¿Qué le pediría en clave electoral a este año 2022 que acaba de echar a andar?

Que en las elecciones andaluzas se pudiera hablar de los problemas y las soluciones para los andaluces y para las andaluzas. Y no hablar de los propios partidos políticos, de los pactos y de las divisiones. Eso le pido. No sé si es mucho.