El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles en Madrid, en la jornada inaugural de Fitur 2022, que tomará una decisión sobre el adelanto electoral en la comunidad si persiste cuando se retome la actividad parlamentaria "el bloqueo permanente" por parte del PSOE Y Vox. "Dos de nuestros tres años de gobierno han sido con pandemia y nos gustaría poder reeditar el gobierno cuatro años más", ha dicho el presidente, que se ha referido al hecho de que Podemos, PSOE y Vox hayan votado para la comparecencia del consejero Jesús Aguirre en un pleno monográfico sobre salud.

"Tienen los mismos intereses, erosionar al Gobierno", les ha acusado Moreno, quien ha asegurado que no hará perder el tiempo a los andaluces si no hay posibilidad de seguir con la legislatura. "Si eso se produce, no se debe extender en lo que sería una agonía". El presidente ha incidido en que si estos partidos quieren seguir trabajando se seguirá adelante, pero "si quieren ir en clave electoral iremos a un adelanto". "Si llega ese momento, seré el primero en disolver el Parlamento", ha asegurado.

Moreno también se ha referido en su comparecencia al reparto de los fondos europeos y ha insistido en pedir al Gobierno que ese reparto se haga con colaboración institucional y teniendo en cuenta el parecer de las comunidades autónomas. "Estos fondos tienen que dar un impulso transformador, pero veo con desilusión y preocupación el reparto de fondos del Gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado. "A las comunidades autónomas no nos deja decidir, pero en un país descentralizado creo que la colaboración y la cooperación son un acierto", ha dicho