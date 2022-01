La Junta ha acordado este miércoles volver a pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para prorrogar hasta el 15 de febrero la exigencia del certificado Covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa --PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado-- tanto para aquellas personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores, actualmente vigente hasta el próximo 31 de enero.

Así lo ha decidido el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, más conocido como 'Comité de expertos', reunido de forma telemática y presidido por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, según ha recogido un comunicado del Gobierno andaluz. Junto a esta medida, se ha acordado prorrogar por un mes la Orden del 7 de diciembre por la que se eliminan las restricciones, tanto de horarios como de aforos, previstas en los niveles 1 y 2 de alerta.

Estas propuestas se han acordado tras analizar la situación epidemiológica y de presión asistencial de la comunidad autónoma que "presenta una clara estabilización de la incidencia y una menor repercusión clínica, fundamentalmente en UCI". Así lo ha manifestado el consejero al término del encuentro donde también ha señalado que "los buenos índices de vacunación también han sido tenidos en cuenta ya que Andalucía roza casi el 90% de la población mayor de 5 años con pauta completa y el comportamiento de las terceras dosis también está siendo satisfactorio".

Consejos de cara a la Semana Santa

Por último, el Comité de expertos ha aprobado una Guía con Recomendaciones para la Realización de Ensayos de Procesiones Religiosas que aconseja la reducción del número de ensayos a los necesarios o imprescindibles. De igual manera, se solicita que no se acuda si se tienen síntomas compatibles con Covid, si se está en aislamiento por positividad o si es contacto estrecho de positivo.

Asimismo, la guía plantea la posibilidad de que se solicite el certificado Covid a los miembros de las cuadrillas, y que se realicen test de autodiagnóstico 24 horas antes como máximo de dichos ensayos. En cuanto al uso de la mascarilla, la Consejería de Salud y Familias solicita su uso en los desplazamientos hacia el lugar de ensayo, así como la utilización de la mascarilla FFPS durante el mismo.

Por último, se indica que las reuniones de las cuadrillas se realicen al aire libre o en espacios no cerrados, que se evite el uso de faldones o elementos que dificulten la ventilación dentro de los pasos o tronos, que se desinfecten estos elementos antes y después de su uso y que se mantengan en todo momento las habituales medidas higiénico-sanitarias como mascarilla, lavado de manos y distancia interpersonal.

Toda Andalucía, en nivel 2 de alerta sanitaria

La Junta de Andalucía ha acordado elevar al nivel 2 de alerta Covid desde las 00.00 horas de este jueves 27 de enero a los tres distritos sanitarios de la provincia de Huelva, y mantener en ese estadio a los de las siete restantes provincias que ya lo tenían en vigor, de forma que toda la comunidad autónoma queda desde este jueves en nivel 2 de alerta.

Ello, no obstante, no supone ningún cambio en las restricciones vigentes en la comunidad, ya que los niveles 1 y 2 de alerta Covid no implican nuevos límites de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades desde su modificación del pasado 17 de diciembre.

Así lo han decidido los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias reunidos este miércoles para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación tomando como base los indicadores epidemiológicos establecidos: incidencia acumulada a 14 días y a 7 días, a 14 días en mayores de 65 años, pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), índice de camas UCI, índice de hospitalización y cobertura de vacunación.

Los nuevos niveles de alerta Covid son de aplicación desde las 00.00 horas de este jueves 27 de enero y hasta las 0.00 horas del 16 de febrero, y no contemplan ninguna medida restrictiva tras acordarse la modificación de limitaciones horarias y de aforo en los niveles 1 y 2, según ha informado la Junta en un comunicado.