El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga ha criticado que "un cambio normativo afecta", a mitad de curso, a cerca de un centenar de estudiantes de la provincia que compaginan las enseñanzas de Música y Danza con el Bachillerato.

Según el Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, hasta el momento el alumnado que venía cursando las enseñanzas profesionales de Música y Danza podía realizar el llamado "bachillerato musical", consistente en la convalidación de las asignaturas no comunes del bachillerato con las propias enseñanzas musicales, "facilitando de esta manera el poder compaginar ambos estudios de forma exitosa".

No obstante, han señalado en un comunicado, "a partir de la nueva ley de educación, la Lomloe, esta compaginación se reduce únicamente al itinerario del bachillerato de Artes, por lo que las opciones para este alumnado se reducen drásticamente".

El responsable de Enseñanzas Artísticas del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, José Santofimia, ha explicado que "la normativa de rango estatal que afecta a esta situación fue publicada en noviembre de 2021, con aplicación ya en el presente curso 2021-2022, por lo que el alumnado matriculado a inicios de este curso desconocía el escenario que en el futuro se le iba a presentar".

Ha añadido que "lo que no entendemos es que ante esta coyuntura, la Consejería de Educación no haya sido capaz de encontrar junto con el Ministerio de Educación una salida que no fuera tan desfavorable para este alumnado".

Según Santofimia, "la Consejería de Educación se ha mostrado ineficaz en la solución de este problema, y elude responsabilidades al ofrecer unas alternativas que suponen un perjuicio para el alumnado afectado, mientras se quita el problema de encima".

"Lo grave de la situación no es sólo que este alumnado, que supone en Málaga alrededor de un centenar de personas, se vea obligado a cursar itinerarios o asignaturas que no eligió cuando se matriculó de primero de Bachillerato, sino que ahora, a mitad de curso, este colectivo tiene que modificar horarios o cambiarse de centro, adaptarse a asignaturas nuevas con la programación ya muy avanzada o, incluso, verse obligado a renunciar a los estudios de Música o Danza por la imposibilidad de, ante esta situación, compaginar ambos estudios", ha concluido.

JUNTA

Por su parte, en relación con la Real Decreto de desarrollo de la Lomloe que regula la evaluación y la promoción, entre otras enseñanzas, en el Bachillerato, y que modifica las condiciones para la simultaneidad de Enseñanzas de Música y Danza y de Bachillerato, la Consejería de Educación y Deporte ha incidido en que Andalucía "va a solicitar formalmente al Ministerio de Educación y FP poder extender a los alumnos de Primero de bachillerato la moratoria que ha decidido aplicar a los alumnos de Segundo, sin perjuicio de que la Consejería haya establecido ya diferentes alternativas para paliar la situación".

Asimismo, en un comunicado han recordado que en la reunión de las Comunidades Autónomas con el Ministerio de Educación y FP del pasado mes de septiembre, "tanto Andalucía como el resto de representantes autonómicos solicitaron al Gobierno que pospusiera la publicación del Real Decreto de currículum que desarrolla la Lomloe, dado el problema que podía generar para los alumnos matriculados en este curso 21-22".

A pesar de ello, han señalado desde la Junta, "el Ministerio publicó, el 16 de noviembre de 2021, el RD 984, en pleno curso 21-22" y han incidido en que "siendo consciente el Ministerio de que los cambios en los requisitos exigidos a los estudiantes que compatibilizaban enseñanzas de música y danza con los bachilleratos de ciencias, ciencias sociales y humanidades iban a provocar una situación de indefensión, introdujo en la normativa una moratoria para los alumnos de Segundo de bachillerato, pero no para los de primero".

También han reiterado que la Consejería hizo una nueva consulta al Ministerio el pasado mes de enero "para poder ofrecer alternativas al alumnado afectado en Andalucía, 260 estudiantes, por los cambios de la normativa estatal con el curso ya en marcha".

Al respecto, han añadido que el Ministerio respondió "que correspondía a las Comunidades Autónomas buscar las soluciones, desestimando en ese momento extender la moratoria al alumnado de Primero".

Por ello, han agregado que la Consejería, a tenor de lo anterior, "y teniendo en cuenta la obligación inexcusable de cumplir con la ley, ha ofrecido a los alumnos afectados alternativas".

En concreto, cambiar una de las asignaturas de modalidad (Matemáticas, Latín o Matemáticas Aplicadas a las ciencias sociales) por la asignatura de Fundamento de Arte I de la modalidad de Artes en este curso 21/22, estructurando su impartición en un único cuatrimestre. Con el objetivo prioritario de que los alumnos permanezcan en su entorno, la Consejería ha autorizado poder ofertar la asignatura a todos los centros que lo han solicitado.

En este punto, han agradecido "la disposición y el esfuerzo" de todos los centros educativos a la hora de abordar esta situación, y a la inspección educativa por su asesoramiento.

En todo caso, han señalado que la Consejería "ha llevado a cabo la planificación correspondiente para poder atender a todo el alumnado que lo necesite, con la posibilidad también de cursar la asignatura a distancia a través del Instituto Provincial de Educación Permanente de Almería".

Otra alternativa es "cambiar de modalidad al finalizar el curso 21/22 y acogerse a hacer simultáneamente sólo las troncales de la modalidad de artes".

Por último, desde la Junta han recordado que "Andalucía, como otras muchas Comunidades Autónomas, solicitó al Ministerio de Educación y FP que retrasara la publicación de este Real Decreto de evaluación con el objeto de acompasarlo con el Real Decreto de currículum, que debe entrar en vigor en el curso 22-23, precisamente para evitar que los cambios normativos con el curso ya en marcha provoquen incertidumbre y agravios comparativos".