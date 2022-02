La alianza electoral de la izquierda andaluza se sigue viendo frenada por las mismas diferencias que alejaron a Teresa Rodríguez de Podemos y de su confluencia con Izquierda Unida. El acercamiento se ha visto, de inicio, lastrado por las discrepancias sobre la intensidad del apoyo que se le prestaría al PSOE para que gobernara en la Junta o la voz propia andalucista que este frente único debería tener en Madrid, tras unas elecciones generales que se verían condicionadas por el tipo de proyecto que presente la vicepresidenta ‘roja’ del Gobierno progresista, Yolanda Díaz.

Tales visiones contrapuestas enfrentarían, como de costumbre, a Unidas Podemos (UP) y al nuevo Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez. Y en un término medio, que se marca el objetivo inmediato de expulsar a la derecha de la Junta y aún no pensaría en las generales, se sitúa Andaluces Levantaos (la marca adoptada por Más País junto a las organizaciones Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz).

Si el PSOE y la izquierda sumasen los escaños necesarios para gobernar en Andalucía, Unidas Podemos defendería una réplica del Gobierno en coalición que se desarrolla en La Moncloa. En cambio, Adelante Andalucía prefiere apoyar la investidura de un presidente socialista y no entrar en el Gobierno. Eso sí, en ningún caso haría posible por omisión la continuidad del PP. Por su parte, Más País garantiza también su apoyo, esperaría al resultado de las urnas para definirlo y, de momento, le tira de la oreja al PSOE «para que se implique en la movilización del votante».

Respecto a las generales, IU y Podemos ven a este frente único con una fórmula como la de En Comú Podem, con voz propia pero vinculada a un proyecto que pusiera al frente de Unidas Podemos a Yolanda Díaz. Adelante Andalucía no descartaría la vía de ‘los comunes’ pero se enfocaría más a la existencia en el sur de una especie de ‘Teruel existe’ y priorizaría un espacio propio. Además, no se pronuncia sobre el vínculo con Yolanda Díaz aún, a la espera de ver en qué se concreta el rol electoral de la ministra. De hecho, en ciertos sectores se le reprocha a Unidas Podemos que dé por hecho que Díaz sería su candidata y se le recuerda que igual el proyecto de ella se desmarca de su disciplina.

Las diferencias existentes sobre estas cuestiones políticas han impedido -en buena medida- que los contactos hayan avanzado notablemente hacia buen puerto, según explicaron las fuentes consultadas por La Opinión de Málaga en la izquierda andaluza.

Al errático punto de partida se une, ahora mismo, la condición que ha puesto Adelante Andalucía para seguir hablando de un frente electoral único. La formación liderada por Teresa Rodríguez no volverá a sentarse en la mesa negociadora hasta que los parlamentarios andaluces y concejales que fueron expulsados por Izquierda Unida y Podemos sean restituidos en sus grupo políticos. Fuentes del nuevo partido de corte andalucista, señalaron que aún no han obtenido una respuesta de Unidas Podemos al respecto y consideran que «sin este gesto de buena voluntad» no tiene sentido «ser socios preferentes» con vistas a las elecciones andaluzas.

Aunque las conversaciones han encallado momentáneamente en cierta parálisis, de reactivarlas y seguir impulsándolas se encargarán las voces de la sociedad civil que proceden de la plataforma encabezada por el médico y coportavoz de Marea Blanca en Andalucía Sebastián Martín Recio -histórico militante del PCE e IU que fue alcalde de Manzanilla (Huelva) y Carmona (Sevilla)- y el catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra.

Las dudas empezarán a despejarse durante el mes de marzo Aunque el Gobierno andaluz de PP y Cs no termina de dar pistas claras, el mensaje de que agotará la legislatura ha caído por su propio peso y las cábalas sobre las fechas de los comicios apuntan, a día de hoy, al mes de mayo o principios de junio. Este horizonte obliga a la izquierda andaluza a despejar el horizonte. En este preciso instante, la confluencia entre UP y Andaluces Levantaos es más probable que el frente único. En marzo, se despejarán las dudas existentes.

La creación de una lista única para las elecciones andaluzas entre Izquierda Unida, Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos es la razón de ser a la que se entrega actualmente la existencia de estos mediadores, a los que respaldan otros actores de la izquierda como el sindicalista del campo Diego Cañamero, el catedrático de Economía Juan Torres o diversos miembros de las mareas andaluzas.

Sin ir más lejos, esta plataforma social se mira al espejo de un estudio realizado por sus integrantes que le daría a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE siete escaños más, si concurren en los comicios regionales bajo la misma candidatura.

Una de las opciones que está sobre la mesa es la de situar como cabeza de lista de esta hipotética confluencia electoral a un candidato independiente, que no se corresponda con uno de los actuales líderes orgánicos de las fuerzas políticas que se verían implicadas en el frente único.