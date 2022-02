El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha iniciado este jueves un viaje institucional a la Expo de Dubái que le impide asistir -con las consiguientes críticas de la oposición- al pleno del Parlamento andaluz en el que se debate la Ley de Economía Circular. Eso sí, antes de subirse al avión y en el transcurso del pleno parlamentario vespertino del miércoles, Moreno aprovechó la ocasión para esquivar los reproches del PSOE por esta nueva salida al exterior de Andalucía y lo hizo esgrimiendo el absentismo parlamentario de Pedro Sánchez.

"Pedro Sánchez no ha ido a la sesión de control -y no como yo que la he cambiado para poder estar- para irse a Dubái y encima en Falcon, no en una compañía aérea como yo", afirmó el presidente andaluz.

Las críticas socialistas las inició, el miércoles al mediodía en Algeciras, el propio Juan Espadas, quien aseguró que "a Moreno Bonilla le da alergia el Parlamento". Para reforzar sus argumentos, el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta tuvo presentes tanto el periplo de Moreno en Dubái como sus recientes viajes a Bruselas, a Madrid y a la campaña electoral de Castilla y León o la ausencia en el pleno extraordinaria sobre la sanidad pública que acarreó su apoyo presencial a Alfonso Fernández Mañueco.

Esa misma tarde, en el viejo hospital de las Cinco Llagas, el PSOE volvió a la carga y se lo reprochó 'en directo' a un Juanma Moreno que ocupaba por última vez su asiento antes de partir a Dubái. La portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, acusó al presidente andaluz de "estar constantemente huyendo del Parlamento". "Le doy la bienvenida, casi dos meses después, al Parlamento, su apretada agenda nacional e internacional le impide estar aquí y este jueves se va a Dubái", le reprochó con un tono irónico la portavoz socialista.

Y la posterior respuesta de Juanma Moreno se miró a un espejo que reflejaba el rostro del presidente socialista del Gobierno de España, Pedro Sánchez: "Me dice que estoy huyendo del Parlamento y sabe quién es el único presidente que lleva tres años y medio y no ha hecho ni un solo debate del estado de la nación: el señor Sánchez; ya está bien de incoherencias, dejen la demagogia y dejen de mentir".

Moreno también aseveró que Férriz no puede decir que él no viaja por la comunidad cuando es "el presidente que más ha viajado por Andalucía de la historia".

La presencia del presidente de la Junta de Andalucía en la Expo de Dubai le obligará a vivir desde la distancia la recta final y el desenlace de las elecciones en Castilla y León. Así, Juanma Moreno no estará presente en un ambicioso cierre de campaña en el que el candidato popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, estará arropado por el presidente nacional del PP, Pablo Casado, y por los presidentes autonómicos de Madrid, Galicia y Murcia: Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras.

De hecho, el acto central de su agenda en los Emiratos Árabes está fijado para el 12 de febrero. Juanma Moreno presidirá este sábado el Día de Honor de Andalucía en la Expo de Dubái. Este evento universal le dedica a la comunidad autónoma una semana de actividades que culmina el mismo domingo 13 de febrero en el que se celebran los comicios castellano leoneses.

Fuentes del Gobierno andaluz explicaron que "durante esta semana, Andalucía exhibirá su potencial como referente en investigación, tecnología y creatividad, con un programa que incluye la celebración de espectáculos del Ballet Flamenco de Andalucía, desfiles de moda, showcooking, la difusión de audiovisuales temáticos sobre sectores estratégicos de la comunidad y un stand turístico interactivo".

Asimismo, la Junta de Andalucía defendió la Expo de Dubai como "una ocasión única en la que la comunidad dará a conocer los sectores con mayores oportunidades en Oriente Medio, una región hacia la que más de 1.500 empresas andaluzas han exportado bienes por valor de 401 millones de euros en los primeros once meses de 2021". Este dato implicaría, igualmente, "un 10,4% más que en el mismo periodo del año anterior".

"La mitad de esas ventas, 202 millones de euros, han tenido como destino los Emiratos Árabes Unidos, donde las exportaciones andaluzas han crecido un 34% sobre el mismo periodo del año anterior", explicaron las mismas fuentes del Ejecutivo autonómico del PP y Ciudadanos.