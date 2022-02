«Los sindicatos convocantes están haciendo de altavoz del PSOE en la manifestación del día 19 contra la sanidad pública andaluza». La frase fue pronunciada por el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, quien criticó a Comisiones Obreras y UGT por mezclarse con «la acción política» a la hora de llevar a cabo la protesta prevista el sábado en las ocho provincias de la comunidad.

«Hay que diferenciar la acción sindical reivindicativa, sana y justa, de la acción política porque cuando se mezclan, se confunde a la ciudadanía; me parece bien que los sindicatos hagan una manifestación pero no me parece bien que los sindicatos hagan de altavoz del PSOE, va a parecer que la manifestación la han convocado los socialistas en lugar de los sindicatos», enfatizó Bendodo.

El hecho de que la manifestación sea apoyada por los socialistas, Unidas Podemos e incluso Vox llevó a Bendodo a rebelarse: «Basta de guerra política a costa de la sanidad, ese partido único de la oposición debe abandonar la pinza y el frentismo; les pido al PSOE, Vox y Podemos que dejen de atacar a la sanidad pública andaluza que es la que ha estado ahí salvándonos en la pandemia».

El consejero defendió el avance del plan de refuerzo de la Atención Primaria. «Se ha bajado en la demora para atender a los pacientes en las consultas presenciales de 5,87 días a 3,72 y en las telefónicas de 7,07 días a 5,32; la espera en Salud Responde es de 3,44 segundos y un máximo de 13,39; y se han realizado 58.051 consultas de acogida», expuso antes de agradecerle a casi medio millar de médicos y algo más de 200 enfermeros que hayan ampliado sus jornadas para involucrarse en las consultas vespertinas.

Bendodo también negó que se hayan producido en la sanidad los despidos que dice la oposición y la acusó de «torcer la realidad con mentiras». "El 90% de los profesionales contratados con el fondo Covid del Gobierno central se les renovó el contrato y luego se hicieron más contrataciones, esa es la realidad y todo lo demas es torcer la verdad porque se van a seguir renovando contratos por seis meses y en este 2022, ya sin fondo Covid, lo hemos hecho a pulmón con el dinero de la Junta de Andalucía; cuando llegamos al Gobierno, el consejero preguntó cuanta gente trabajaba en el SAS: eran 95.000 trabajadores y hoy tres años después hay 125.000", agregó el consejero.