El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se alineó con la posibilidad de que el PP trabaje para gobernar en solitario en Castilla y León, tal y como sería su deseo en Andalucía si se lo permitiera una convocatoria electoral que posterga para finales de año: "Me gustaría gobernar en solitario y que Mañueco también lo hiciera en Castilla y León", aseguró durante una visita al Convento de la Trinidad de Málaga.

El presidente andaluz aseveró que desconfía de la propuesta del PSOE para facilitar el Gobierno del PP en Castilla León y proclamó que "la acción política del PSOE se limita a engordar a Vox".

"Mañueco sabrá que es lo mejor para Castilla y León y confío plenamente en él ; como me gustaría gobernar en solitario en Andalucia si pudiera, también me gustaría que Mañueco gobernara en solitario en Castilla y León".

A su juicio, la opción planteada por el PSOE "no es honesta porque, desgraciadamente, no tiene ningún interés en apoyar al PP". "Lo he vivido en carnes propias en Andalucia cuando me dejaron solo con los presupuestos, la principal acción política del PSOE esta siendo engordar s Vox", reiteró.

Además, Moreno insistió en que agotará la legislatura y evitará el adelanto electoral "pese a que Vox hace seis meses me retiró el apoyo y el PSOE está llenando Andalucía de carteles electorales".

"La idea del adelanto electoral nunca ha estado presente, siempre hemos tenido la misma posición y no hemos cambiado ni un gramo, intentaremos llegar hasta el final y agotar la legislatura, que siempre ha sido nuestro objetivo; nuestra energía y nuestro tiempo la tiene que ocupar la gestión y no las elecciones, a los único que veo colgar carteles cono si estuviéramos en campaña electoral son a nuestros adversarios del PSOE", indicó Juanma Moreno.