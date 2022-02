La izquierda andaluza celebrará ‘rota’ el 28-F. Sin ir más lejos, el Día de Andalucía se hará visible el freno en las negociaciones entre Unidas Podemos, Más País y Adelante Andalucía, aunque todas estas fuerzas coincidirán en la manifestación prevista al mediodía en Sevilla. No obstante, Teresa Rodríguez irá con «matices» a este acto central y no solo ha declinado que esté entre los convocantes Adelante Andalucía. De hecho, su formación sí está entre los impulsores de otra manifestación paralela en Cádiz, a la que acudirán muchos de sus miembros y evitarán prodigarse en la de la ciudad hispalense, que cuenta entre sus promotores con Unidas Podemos. Así, Teresa Rodríguez «participará en la de Sevilla porque asistirá antes al acto institucional de la Junta de Andalucía, pero podría haber ido perfectamente a la de Cádiz», según apuntaron fuentes de Adelante para evidenciar la falta de sintonía con la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos.

En cambio, Unidas Podemos destaca entre los colectivos que han suscrito esta convocatoria «unitaria» y está movilizando a su militancia para que acuda en masa desde las ocho provincias andaluzas y recorra las calles de la capital hispalense con esta consigna andalucista. Por ejemplo, Izquierda Unida fletará autobuses desde Málaga con un precio de 5 euros para las personas que quieran desplazarse y participar en el acto reivindicativo.

Otro detalle que evidencia la tendencia actual de los ‘teresistas’ a ir por su cuenta con otro mensaje quedará de manifiesto una vez que concluya esta manifestación. Con la iniciativa ‘Andalucía en defensa propia’, Adelante Andalucía pondrá el foco sobre su proyecto propio en otro acto que tendrá lugar en el hispalense centro comercial de plaza de Armas. Allí, a las 14.30 horas, habrá una comida popular, conciertos e intervenciones protagonizadas por una nieta de Blas Infante, María Jesús Naranjo Infante; Teresa Rodríguez; y el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’.

La fractura que se seguirá haciendo visible este 28-F dejará claro que, a día de hoy, resulta imposible la elaboración de una lista única para los comicios andaluces entre Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos (la marca electoral adoptada por Más País junto a las organizaciones Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz).

De hecho, las negociaciones entre todas las fuerzas se han convertido en inexistentes. Una vez que la condición que puso para retomarlas no se ha cumplido, Adelante Andalucía no va a seguir hablando sobre un frente electoral único y se centrará, de momento, en un camino propio. La formación liderada por Teresa Rodríguez ya advirtió de que no volvería a sentarse en la mesa negociadora hasta que los parlamentarios andaluces y concejales que fueron expulsados por Izquierda Unida y Podemos sean restituidos en sus grupos políticos.

Dado que el nuevo partido de corte andalucista no ha obtenido una respuesta en esta dirección por parte de Unidas Podemos, se da por descartada actualmente esta posibilidad porque «sin este gesto de buena voluntad no tiene sentido ser socios preferentes con vistas a las elecciones andaluzas». «Seguiremos a la espera pero todo sigue igual», apuntaron ayer fuentes de Adelante Andalucía. No obstante, los dirigentes de Unidas Podemos siguen proclamando su absoluta disposición a negociar «sin líneas rojas».

El hecho de que las conversaciones para el frente único hayan encallado en la parálisis absoluta, deja momentáneamente en terreno baldío la reunión entre todos los líderes con este fin que, a principios de enero, hicieron posible los intermediarios de la sociedad civil. Esa papeleta única es el objetivo que se había marcado una plataforma encabezada por el médico y coportavoz de Marea Blanca en Andalucía Sebastián Martín Recio -histórico militante del PCE e IU que fue alcalde de Manzanilla (Huelva) y Carmona (Sevilla)- y el catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra, entre otros intelectuales. Sin embargo, una confluencia entre Unidas Podemos y Más País es actualmente la única salida probable en detrimento del frente único, tras el enroque ‘teresista’.

Para insistir en las posibilidades que ofrece contra el centro y la derecha esta alianza de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, esta plataforma social se mira al espejo de un estudio realizado por sus integrantes que le daría siete escaños más, si concurren en los comicios regionales bajo la misma candidatura, a la suma de Izquierda Unida, Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos.

Una de las opciones que estaba sobre la mesa para cerrar viejas heridas era la de situar como cabeza de lista de esta hipotética confluencia electoral a un candidato independiente, que no se correspondiera con uno de los actuales líderes orgánicos de las fuerzas políticas que se verían implicadas en el frente único.