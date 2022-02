El Consejo de Gobierno andaluz también aprobó ayer conceder los títulos de Hijo Predilecto de Andalucía al cantautor y compositor Alejandro Sanz y al también compositor y productor musical Manuel Alejandro. El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, dedicó palabras de elogio a ambos artistas, «dos grandes personalidades» de la música «a los que les une una gran relación», según destacó.

Alejandro Sanz aseguró que recibe esta distinción «orgulloso y agradecido» además de declarar «mi amor eterno a esta tierra». Aunque nació en Madrid en 1968, Sanz, de padres gaditanos, está muy vinculado a Andalucía. A través de sus redes sociales, el cantante se preguntó si «hay algo más bello que pertenecer a una familia», para posar vestido de gala «para recibirte y darte las gracias con el corazón revolucionado».

«Estoy muy agradecido, pero también me da mucha vergüenza. Con esta edad y ser nombrado Hijo Predilecto. No puedo dejar de acordarme de que yo no fui ni siquiera un hijo ejemplar. Fui mal estudiante, horrible», explicó por su parte Manuel Alejandro.