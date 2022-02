El presidente andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, ha lanzado su primer guiño público a Alberto Núñez Feijóo como salida a la importante crisis interna del PP horas antes de la reunión clave entre Pablo Casado y los líderes autonómicos, a la que llegará in extremis tras comparecer en el Parlamento regional.

Con sólo diez minutos de margen y mucha prisa ha salido el presidente de las instalaciones del Parlamento para recorrer los más de tres kilómetros de distancia hasta la Estación de Santa Justa, donde un AVE le lleva a Madrid para participar en la reunión con Casado, fijada a las 20:00 horas para que él pudiera acudir.

Antes de comparecer en la obligatoria sesión de control en el Parlamento, Moreno se paró ante los periodistas para resaltar la figura de Feijóo y pedir "a todos" que haya "sensatez, serenidad y generosidad" en este proceso, en el que unos salen y otros "pueden llegar".

Moreno ha querido mantener el respeto al todavía líder de los populares y ha preferido esperar a la reunión de esta tarde, a reunirse con el presidente, "que sigue siendo Casado", y ver qué es lo que les traslada a los presidentes autonómicos.

Sin embargo, sin haber sido preguntado por él, se lanzó a ensalzar a Feijóo: "Una figura de referencia, el decano de los presidentes, una persona muy respetada, no sólo en el ámbito de nuestro partido sino también en el ámbito social".

En la sesión de control también tuvo que responder sobre este asunto, ya que se lo sacaron PSOE, de forma incisiva, y Unidas Podemos, levemente. Vox pasó por alto la crisis de los populares.

"Esta es una fuerza política muy sólida que ha pasado por muchos baches, superará este bache y pronto estaremos sólidos, fuertes y capaz para gobernar España", ha dicho a Unidas Podemos.

La portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, sí ha optado por hurgar en la herida de los populares y ha acusado a Moreno de poner de lado los intereses de los andaluces para centrarse en los de su partido: "Es tan andaluz que ahora se va a Madrid", le ha dicho.

Moreno ha recordado -sin citarla- la disputa interna de dos años que mantuvo Susana Díaz, cuando era presidenta de la Junta, con Pedro Sánchez. "Hay una diferencia entre usted y yo en este tema, mientras ha habido una crisis en el PSOE, aquí no hemos hecho ningún comentario, yo no lo he hecho nunca", le ha afeado a Férriz.

"Teniendo el pasado que tienen, le pido que sean prudentes", ha reclamado Moreno a la portavoz socialista.

Férriz ha denunciado que a Moreno no le preocupa la región sino el "banquete de caníbales en el que se ha convertido su partido", donde los comensales "se están devorando unos a otros" y ha opinado que el PP "ha sido un partido destructivo que ha terminado destruyéndose a él mismo".

Ha preguntado a Moreno si ya no tiene prisa por adelantar las elecciones y ha cuestionado si tras tres años de gobierno Andalucía todavía tiene que seguir "esperando a que se haga el congreso" del PP para que se preocupe de su tierra.

La portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, con un tono mucho más suave, le ha deseado a Moreno que el PP resuelva "pronto y bien" su crisis "por lo que de bueno tiene eso en general y porque en particular va a permitir que se dediquen convenientemente a los asuntos que son su exclusiva competencia y que tiene desatendidos".

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, sin hacer referencia a la crisis del partido, ha expuesto a Moreno el apoyo de todo el grupo parlamentario y ha repetido en dos ocasiones la frase que Moreno dijo cuando surgió la disputa en el partido: "Unidad, unidad, unidad".

Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha obviado los problemas internos de los populares y se ha centrado en la que es su principal reivindicación desde hace meses, que convoque elecciones.