El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha vaticinado que la próxima Semana Santa será una semana sin “ninguna restricción”, más allá de la obligación de llevar mascarillas en aglomeraciones, cuyo uso no ordena la Junta de Andalucía si no el Gobierno. El responsable de la sanidad pública andaluza se ha mostrado así de optimista de cara a la próxima cita festiva en Andalucía y ha asegurado que no habrá ningún protocolo específico para esos días, a pesar de que actualmente sí que existe un documento para el ensayo de bandas y las cuadrillas de hombres de trono: “Viendo la evolución de la pandemia, no hay ningún protocolo porque posiblemente no haya ninguna restricción”, ha dicho este viernes en el acto de entrega de reconocimientos con motivo del 28F en Córdoba.

Asimismo, el consejero cree que es posible que en el plan de desescalada, los niños puedan volver ya sin mascarillas a los colegios en el tercer trimestre (esa es al menos la propuesta andaluza) y reducir las cuarentenas solo a personas vulnerables. Asimismo, Aguirre ha recordado que los aforos a partir del día 4 de marzo serán del 100% en eventos deportivos de cualquier tipo. Andalucía contabiliza 39 decesos, 2.693 contagios y su incidencia baja de 400 puntos El consejero Aguirre ha explicado que Andalucía está en una fase descendente mantenida dentro de la pandemia y que todos los índices están a la baja, desde la incidencia situada en 397 casos por cada 100.000 habitantes, a la presión hospitalaria, que ha bajado de 900 a 898 y en Córdoba baja de 100 a 94. Asimismo, el titular de Salud ha destacado los avances de la comunidad en vacunación, con 18 millones de dosis inoculadas (1,3 millones por mes). “Eso nos da ese punto de esperanza”, ha asegurado, “tenemos esperanza de que vayamos a tener una primavera tranquila”. Para Aguirre la mayor prueba de la normalidad fue que la celebración este jueves del comité de expertos no fue noticia y que la próxima reunión se ha fijado el próximo el l9 de mayo “porque esperamos normalizar la situación”. A todo ello llega, según precisó Aguirre, porque «los equipos técnicos no esperan ningún cambio evolutivo en el tratamiento de la pandemia, sino al contrario a que las cifras vayan bajando y se vaya normalizando un poco la situación». En cualquier caso, el consejero de Salud dijo que «tenemos que empezar ya a pensar los andaluces y los cordobeses a volver otra vez a nuestro ser, a nuestra normalidad en la relaciones interpersonales y en la forma de vernos y de estar unos con otros».