La Andalucía de los jóvenes

Aunque el tiempo separe a Alberti, Lorca o Vicente Aleixandre de la generación Z andaluza, hay algo que los sigue uniendo: el amor y el respeto por la tierra en la que han nacido. Los centennials (nacidos en torno a 1997) de esta comunidad saben disfrutar de la comida, del buen tiempo y de su cultura, y se han adaptado al mundo tecnológico y globalizado en el que les ha tocado vivir.

Hablamos con estudiantes universitarios andaluces para ver cómo sienten su tierra, qué cambiarían de ella y si creen que su futuro está aquí o fuera. «Lo mejor es el clima y la gente», sostiene Odara de Sousa, estudiante de Periodismo en la Universidad de Málaga. Su generación también aprecia la gastronomía de su tierra: «Me encanta la comida de aquí, de Despeñaperros para arriba no se desayuna igual de bien», bromea Alicia Fernández, estudiante de Historia.

Los jóvenes andaluces disfrutan de la amplia oferta cultural que hay en su región, aunque por encima de todo destacan la forma de ser tan particular que tienen sus habitantes. «En Andalucía se vive diferente y la gente es más abierta», opina Andrea Ramos, estudiante de Bioquímica. Para ella es clave el carácter amable que se respira en su comunidad.

A pesar de que los andaluces son conocidos por esa simpatía, existe el tópico de que todos son graciosos, algo que a Raúl García, estudiante de Podología, no le gusta: «Fuera de Andalucía muchas veces me han dicho que les cuente chistes solo porque soy de aquí», indica. Alicia Fernández aclara que para ella el peor estereotipo es el de la vagancia. «En el resto de España a veces se nos ve como unos vagos que solo se echan siestas, y me parece muy injusto para una tierra de gente que ha sido históricamente tan trabajadora», explica.

Aunque se pueda pensar que el orgullo de ser andaluz es algo desfasado para una generación tan globalizada como la Z, la realidad es que su identidad como personas nacidas en esta tierra es muy importante para ellos. Esto es lo que le ocurre a Pablo Fernández, estudiante de Ciencias Ambientales: «A pesar de que mi familia viene de Extremadura, yo me siento más andaluz que extremeño porque aquí es donde me he criado».

La familia de Guillem Gonzaga, estudiante de Psicología, también es de fuera, concretamente de Valencia, y él está orgulloso de haber crecido en Andalucía. «De hecho, me siento más andaluz que español, porque a veces veo el término ‘español’ como algo un poco antiguo, unido a conceptos con los que no me identifico del todo», confiesa.

Y es que Andalucía ha sido históricamente un lugar de acogida que ha dado la bienvenida a personas provenientes de todos los rincones. Guillermo López, estudiante de doctorado, afirma que: «En mi opinión, la influencia de las distintas culturas que han habitado esta región a lo largo de la historia es lo que la convierte en un lugar tan especial».

Esas diferentes civilizaciones han dejado un legado cultural único que los jóvenes andaluces son capaces de apreciar. «Lo más valioso de la cultura andaluza es que nuestro pasado está representado a través de los edificios. La Alhambra o la Alcazaba están aquí, no se pueden mover, a diferencia de las esculturas o los cuadros, y por eso se ha desarrollado un contexto único alrededor», opina Alicia Fernández.

Para Odara de Sousa la cultura de Andalucía destaca a nivel nacional. «Algunas de las cosas más remarcables de España en términos culturales provienen de Andalucía, como el flamenco», explica. Andrea Ramos comparte su opinión, y cuenta que: «Muchas veces los extranjeros solo conocen Madrid, Barcelona y Andalucía, y aunque a veces se rían de nosotros por los tópicos, al final somos los más populares».

En cuanto al mundo laboral, estos universitarios han vivido ya dos crisis económicas (la de 2008 y la de 2020), y creen que su futuro más próximo se encuentra fuera de las fronteras andaluzas. «Me gustaría vivir y trabajar aquí, pero tal cual están las cosas lo veo difícil. De lo mío, la investigación científica, es más fácil encontrar trabajo en otros sitios», sostiene Andrea Ramos.

Guillermo López cree que la formación que ha recibido en Andalucía ha sido muy adecuada, pero piensa que hay «una diferencia muy grande entre la calidad de la educación recibida y la del trabajo que se ofrece». En esta región la industria predominante es el turismo, un sector muy precarizado, y los jóvenes coinciden en que es algo que se debería cambiar. «Es una industria que se debe mejorar, sobre todo desde el punto de vista laboral», opina Raúl García, haciendo referencia a las condiciones laborales tan precarias de la hostelería.

Sobre cómo van a pasar el 28 de febrero, estos estudiantes lo tienen claro: Odara de Sousa «va a comer pan con aceite y azúcar», y Andrea Ramos, que está pasando el curso en República Checa, no ha perdido la conexión con sus raíces. Por eso le parece imprescindible celebrar el día de Andalucía. «Voy a comprar pan bueno y a ponerle aceite que me traje de mi pueblo, Puente Genil. Este aceite ha recorrido demasiados kilómetros como para no tomármelo hoy», comenta ilusionada.