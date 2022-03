Feijóo: "En España sobran políticos como Pedro Sánchez y faltan más políticos como Juanma Moreno"

En la atmósfera de Torremolinos, brilla el arcoíris. Y en sus calles conviven contrastes que oscilan, por ejemplo, desde un gigantesco mural con la belleza de Brigitte Bardot hasta una avenida llamada Manuel Fraga Iribarne. Este último detalle remite a esa naturaleza de 'feudo del PP' que mantuvo en la alcaldía a Pedro Fernández Montes durante 20 años. La gaviota del poder municipal se rompió de tanto usarla y hace justo un trimestre resurgió de sus cenizas, vía moción de censura, con una euforia que se ha visto disparada con la visita de otro 'presidente' gallego del PP, Alberto Núñez Feijóo. La ciudad costasoleña ha ejercido este sábado como la única parada andaluza de la gira con la que el todavía presidente autonómico gallego se acerca al trono orgánico de la madrileña calle Génova. A la misma hora en la que muchas familias merendaban para celebrar el Día del Padre, Feijóo insistió en la sintonía de Galicia y Andalucía y proclamó que "en España sobran políticos como Pedro Sánchez y faltan más políticos como Juanma Moreno".

Ante las más de 2.000 personas que abarrotaban el Auditorio Príncipe de Asturias, el político orensano aseveró que "en España sobran los malos modos y falta respeto, sobran los decibelios, en España sobra decir sin hacer".

"Los españoles no merecemos un Gobierno irresponsable, sino un Gobierno de verdad; España no es un mapa que pinta el señor Tezanos con colores buenos y malos según a quien se vote ni un plató de televisión, a pesar de que el presidente convierta en ello La Moncloa para rodar una serie de televisión", afirmó.

En opinión de Feijóo, "el Gobierno que habita en La Moncloa se dedica a regatearnos a los demás, culpa de los impuestos de la luz y el combustible a las comunidades autónomas, que si pudieran los hubieran bajado", apostilló.

Feijóo recordó que "hay una huelga del sector del transporte porque no puede soportar el precio del combustible y el Gobierno le echa la culpa a los camioneros". "Ahora resulta que todos los camioneros de España son de derecha, los que trabajan mucho, normalmente lo son", añadió Feijóo antes de insistir en que "merecemos que se bajen los impuestos ya".

"Lo necesitamos, si no se hace perderemos mucho más de lo que se dejaría de recaudar si se bajen los impuestos, no se dan cuenta de que hay familias que no llegan a fin de mes", subrayó.

Buena parte del inicio de su intervención se le fue a Feijóo en elogiar a Juanma Moreno y al PP andaluz. Hasta cometió el "lapsus a propósito" de que Andalucía ha tenido dos presidentes del PP "porque Javier Arenas hubiera sido un gran presidente".

"Nos unen muchas cosas a Galicia y Andalucía: el arraigo, la historia compartida de pueblo de emigrantes, un profundo sentido del humor aunque son distintos y la estabilidad; lo he dicho muchas veces: si no fuese gallego, me gustaría ser andaluz", señaló Feijóo e incluso estableció paralelismos entre los himnos de Andalucía y Galicia.

Feijóo indicó que hace tres años y medio, "Andalucía se despertó de una larga noche de 40 años". "Los andaluces dijeron bien alto y bien claro que ya estaba bien de que esto era el cortijo del socialismo, que Andalucía era de los andaluces; lo que habéis hecho en Andalucía me motiva para dar este paso, igual que Andalucía consiguió levantarse, estamos convencidos de que España logrará levantarse y, por eso, me presento para que el próximo presidente de España sea del Partido Popular".

Feijóo señaló que "no será fácil y para llegar a la meta habrá que esquivar las trampas que nos tenderá el PSOE".

"El PSOE nos querrá divididos y yo quiero un PP unido, no quiero un PP pequeñito sino un PP grande, el partido de las mayorías que siempre ha sido porque a este partido se viene a sumar y no sobra nadie; aquí hay sitio para todos, sobre todo si ganamos, primero ganamos y luego hablamos del sitio", enfatizó.

Feijóo se preguntó "por qué será que los Gobiernos del PP siempre bajan los impuestos y los gobiernos del PSOE nunca lo hacen" y reitero que Andalucía es el ejemplo de que "hay remedio siempre".

"Juanma es guapo, estoy de acuerdo, es un hombre que por lo que se ve atrapa, que no impone pero convence, que no presume pero le gusta gestionar su tierra", dijo Feijóo cuando alguien del público le interrumpió para gritarle guapo al presidente andaluz.

El gallego destacó que "de todas las comunidades en las que el PP ha gobernado con socios, Andalucía es la única que ha aguantado". "No es un tema menor, es más fácil gobernar con una mayoría absoluta que cómo lo está haciendo en coalición Juanma", puntualizó.

Feijóo también tuvo piropos para anteriores dirigentes del PP andaluz como Javier Arenas y Teófila Martínez, que estaban entre el público, o para el regidor malagueño Francisco de la Torre, al que consideró "uno de los alcaldes más inteligentes de Europa" y provocó uno de los mayores aplausos de la tarde.

La posibilidad de que el presidente del PP de Málaga y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, sea uno de sus principales lugartenientes en calle Génova saltó a la palestra cuando alabó a "dirigentes con la agudeza de un personaje como Elías". "Cuidado con Elías", continuó .

A renglón seguido, cerró los elogios dónde empezaron: en la figura de un Juanma Moreno al que le vaticinó un gran resultado en los comicios andaluces de este año. "Juanma quiero que me invites a tu toma de posesión, y se mi invitas voy; lo digo porque antes me invitabas porque era presidente de Galicia, pero ahora qué", matizó poniéndole un poco de misterio a la misma complicidad que ambos derrochado cuando la reciente Conferencia de Presidentes de La Palma los situó como vecinos en el avión.