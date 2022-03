El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, insistió en su mensaje de SOS contra la inflación y el desabastecimiento y anunció la puesta en marcha de una mesa de diálogo con los sectores afectados. Además, Moreno dio a conocer el desarrollo de una serie de medidas encaminadas a ayudar a la industria andaluza: "Este Gobierno andaluz no va a esperar al 29 de marzo para tomar medidas, Andalucía propone soluciones, hemos convocado una mesa para escuchar a los afectados y, además, ofrecemos 15 millones para avales de garantia, la reducción de trámites e instalaciones para la autosuficiencia energética en la industria andaluza".

Moreno enfatizó que "las perdidas ocasionadas por la huelga del transporte están siendo millonarias en Andalucía, se están destrozando sectores como el del comercio y nos estamos empobreciendo". "La hemorragia solo se tapa si se llega de forma urgente a un acuerdo con los transportistas", apuntó el presidente de la Junta.

Moreno señaló nuevamente como responsable de la crisis -agravada por la huelga del transporte- al presidente del Ejecutivo nacional, el socialista Pedro Sánchez. En su comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta se preguntó "dónde está el Gobierno de España" en un "momento crítico" e insistió en la necesidad de que "el señor Sánchez tome ya decisiones de forma dialogada con el sector del del transporte".

Moreno reiteró que "España vive un momento crítico, no hemos salido todavía de la pandemia y ya hemos sufrido una escalada de los precios como no habíamos visto antes". "Mientras todo esto ocurre, nos preguntanos dónde está el Gobierno de España, desde hace una semana tiene a todo un país esperando a que tome decisiones, el señor Sánchez tiene que tomar decisiones ya", proclamó.

Moreno recalcó que "el Gobierno de España tiene que tomar las riendas de esta complicada situación". "Hay que bajar los impuestos de manera inmediata; las familias, empresas, autónomos, todos, tienen que ver abaratados los costes ya y no podemos esperar ni un minuto más", añadió.

El presidente de la Junta subrayó que "el principio de la solución a los problemas de los españoles es bajar impuestos y no se entiende que existan tantas dificultades para hacer algo que en Andaluía se ha llevado a cabo de manera natural". "Le hemos ofrecido al Gobierno todo lo que podemos ofrecer, estamos dispuestoa perder el 50% del IVA en beneficio de todos los sectores afectados; tenemos que trabajar, no podemos esperar, el Gobierno de España no tiene que actuar pasado mañana sino ya, la economía y los españoles no pueden esperar ni un minuto más a que se tomen estas decisiones", puntualizó.

Moreno llegó a vincular el hecho de que el Consejo de Gobierno se celebrara de forma excepcional en la localidad sevillana de Carmona con la crisis que atraviesa el sector agroalimentario: "En agosto de 1979, se aprobó aquí un primer anteproyecto de Estatuto de Autonomía y, ahora mismo, Carmona es un lugar representativo de la Andalucía agraria que se ha tenido que echar a la calle para exigir al Gobierno de España que adopte medidas", enfatizó el presidente andaluz.

Igualmente, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se rebeló contra "la crisis social que está provocando la falta de agilidad y de sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez". "El señor Sánchez no se puede levantar de la mesa negociadora sin solucionar un problema así y sin haber convocado a todos los sectores afectados; el señor Sánchez tendría que haber comprado el paraguas antes de que empezara a llover, estamos viendo cómo la flota pesquera está amarrada sin salir a faenar o cómo en las estanterías hay un desabasteciciminto de algunos productos básicos en los supermercados o los mercados de abastos están sufriendo los problemas en el suministro de productos frescos", recalcó Marín.

El vicepresidente señaló que Sánchez "no puede culpar a las comunidades autónomas o a Putin y tiene que sentarse con las pymes y los autónomos para llegar a un acuerdo". "Le pido más agilidad y menos echarle la culpa a los demás, algunos piensan que con tomar las decisiones el 29 de marzo es suficiente pero llevamos perdido ya mucho tiempo; los transportitas le están pidiendo al Gobierno ayudas directas como las que ya se han dado en Andalucía a los autónomnos durante la pandemia", indicó Juan Marín.