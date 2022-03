La federación Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha urgido este miércoles al Gobierno central a ser "más diligente" en la negociación con el sector del transporte para que se desconvoque el paro indefinido. Las cooperativas instan a buscar una solución para evitar "un desastre mayor en otras actividades económicas como la agroalimentaria, que desde la semana pasada tiene muchas complicaciones para abastecerse y comercializar sus productos con normalidad".

"A pesar de que se han establecido corredores y convoyes para que los transportistas que no secundan la convocatoria puedan atender sus desplazamientos, estas medidas son totalmente insuficientes. El impedimento de la libre circulación de mercancías está generando un problema de suministro en las explotaciones y en la industria, al tiempo que amenaza el empleo de más de 36.000 personas que trabajan en las cooperativas agroalimentarias de Andalucía, motor económico de las zonas rurales", ha afirmado el colectivo.

Los cooperativistas señalan que, a cada nuevo día de paro, la ganadería tiene más dificultades para alimentar al ganado por la escazez de pienso, con riesgo para los animales. La recogida de leche tampoco es fluida y los ganaderos "se ven obligados a tirar la producción en sus explotaciones –hecho penado por ley- ante la imposibilidad de almacenarla por su carácter perecedero". Esta situación está ralentizando la actividad de las industrias lecheras y, como ya se percibe en los supermercados, dificulta el abastecimiento de este producto básico.

En el caso del sector hortofrutícola, la situación tampoco es favorable. "La fresa se encuentra en plena campaña de recolección de fresa, al igual que las hortalizas bajo plástico como el tomate, el calabacín o la berenjena, por tanto, no se pueden guardar más tiempo del necesario por su carácter perecedero", han comentado. Tras diez días de huelga, las cámaras de los centros de manipulación están además "saturadas" y ya no pueden asumir más producto. "De no resolverse con urgencia el conflicto, los productores van a tener que tirar todo el esfuerzo realizado durante la campaña", han advertido

El paro del transporte también está provocando un problema de suministro de envases, ya que las centrales de frutas y hortalizas se están quedando sin cajas para la confección de los pedidos. Según Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, las plantas de aceite y de vino, entre otras, también sufren este desabastecimiento y varias ya han anunciado que van a paralizar su fabricación durante un par de jornadas ante la imposibilidad de envasar más producto.

Por otro lado, la federación recuerda que el sector agroalimentario andaluz es eminentemente exportador. En este sentido, aseguran que una huelga indefinida puede echar por la borda el trabajo realizado por las empresas agroalimentarias durante años para internacionalizarse. "De hecho, ya hay constancia de que países competidores como Marruecos están aprovechando el conflicto del transporte español para buscar entradas alternativas a Europa con el ánimo de desplazar a las producciones españolas del mercado europeo", han alertado