El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que van a eximir a los pescadores andaluces del pago de las tasas portuarias y pesqueras durante tres meses para "auxiliarles" e intentar "amortiguar" parcialmente el incremento de los costes que están sufriendo.

Moreno, en la sesión de control en el Parlamento en respuesta a Unidas Podemos, ha avanzado también que se van a bonificar las tasas para el sector agrario en servicios facultativos agronómicos, servicios veterinarios y de laboratorio agroganadero.

Además, la Junta va a bonificar la tasa para la licencia de caza para los residentes en Andalucía.

Moreno ha señalado que "queda mucho por hacer" pero el Gobierno andaluz "ya está empezando a hacer la parte que le corresponde en términos competenciales y además poniendo recursos encima de la mesa".

Ha recordado a la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, que el Gobierno autonómico no tiene competencia en hidrocarburos y que le ha ofrecido al presidente, Pedro Sánchez, que baje el IVA aunque pierdan el 50 por ciento de esa tasa que le corresponde a las comunidades.

Ha lamentado que "hay una enorme orfandad gubernamental" porque el Ejecutivo de la nación "tiene la obligación de parar esta sangría económica y social".

El jefe del Ejecutivo andaluz ha lamentado que el Gobierno "en lugar de sentarse en una mesa con todos y llegar a un acuerdo se dedica a criminalizar a una parte de los que se manifiestan".

Nieto le ha subrayado su "responsabilidad inequívoca" para afrontar el problema, ya que tiene "recursos y competencias", y ha criticado la "justificación permanente a la que echa mano" trasladando "la culpabilidad de todo lo que va mal al Gobierno".

Ha reprochado a Moreno que esté "convirtiendo en un solar" la Junta, en un "enorme departamento de quejas que está a punto de declarar la inutilidad de las instituciones públicas".

La portavoz de UP ha señalado que Andalucía necesita autogobierno y ha reclamado más inversión pública, ya que ha cuestionado si es necesario esperar "a un meteorito" guardando el dinero a pesar de "una pandemia, una sequía y una guerra".

Moreno ha replicado que es Unidas Podemos por Andalucía el que va "perdiendo autonomía" respecto a su partido a nivel nacional y al Gobierno, ya que ahora "son altavoces de lo que hacen los ministros" y defienden "lo indefendible".

"¿Qué hace su partido siendo socio de un Gobierno en el que no cree?", ha preguntado Moreno tras las críticas públicas que Nieto ha hecho por la "decisión unilateral" de Sánchez sobre el Sáhara.

La sequía, la inflación, y el precio de los carburantes y de la energía centró también la intervención de la portavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, que no paró de arremeter contra la "incapacidad" del presidente Pedro Sánchez, al que critico su "inacción" a la hora de dar una respuesta acorde a la "critica situación".

"No le da la gana de ayudar a las familias. Esto no va de ideología va de ayudar a los sectores afectados que no ha salido de la crisis y, mientras se arruinado, Sánchez pide paciencia y patriotismo europeo", ha denunciado.