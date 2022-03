La izquierda andaluza sigue dividida en las redes

La sombra de la división sigue planeando por la izquierda andaluza. Y no solo por la ‘papeleta andalucista’ a la que se ha aferrado Teresa Rodríguez para desmarcarse del frente amplio. La existencia de un acuerdo entre otras organizaciones ha salido a relucir, precisamente, cuando la paz no reina en las tripas internas de Unidas Podemos ni en Andalucía ni en La Moncloa.

Sin ir más lejos, la tensión existente entre Izquierda Unida y Podemos ha quedado de manifiesto con la expresividad de los primeros en Twitter y el mutismo de los ‘morados’, que no han celebrado explícitamente los avances en el acuerdo para una lista conjunta en el que también están Más País, Equo, Partido Comunista de Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

El propio líder regional de IU, el malagueño Toni Valero, se encargó de airear el pacto y, desde entonces, ha ido desgranando impresiones que aún atufan a teoría y frases hechas: «El cambio político en Andalucía vendrá con el empuje popular. Hay que hacer protagonista a la ciudadanía en un proceso político amplio que genere ilusión», se lee en uno de los últimos mensajes de un Valero que no le hace ascos a la posibilidad de que su rostro acapare el cartel de candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Este deseo choca con la línea emprendida por la dirección nacional de Podemos, que considera al guardia civil en excedencia y diputado nacional por Cádiz Juan Antonio Delgado como el idóneo y no contempla ni a Valero ni la opción alternativa que defiende Más País Andalucía.

Fue, precisamente, el partido de Íñigo Errejón el primero en expresar la existencia aún de discrepancias de importancia entre las organizaciones que suscribieron el comunicado sobre la unidad de la izquierda andaluza y, encima, se hicieron una foto para escenificar camaradería: «No hemos cerrado ningún acuerdo para las elecciones andaluzas. Frente a versiones interesadas, seguimos apostando por construir un espacio amplio y de progreso, feminista y verde, de obediencia andaluza, con una candidatura independiente al frente». Igualmente, su líder andaluza, Esperanza Gómez, ha evitado mencionar el pacto.

La dirigente de Verdes Equo Andalucía Mar González sí ha sido más proclive a la sintonía: «Desde Verdes Equo dijimos que Andalucía necesita responsabilidad. Todavía queda mucho, mucho trabajo… pero hoy iniciamos un camino que esperamos sea capaz de ilusionar».

De vuelta a Podemos, la conexión con el aparato de Ione Belarra explica la postura de la dirigente andaluza Martina Velarde, quien se ausentó en la reunión que sentó las bases para la confluencia y luego no ha lanzado las campanas al vuelo.

Eso sí, Velarde se ha pronunciado sobre otro de los debates generados en Twitter, el que entronca con la ausencia en la alianza del nuevo Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez.

Así, la diputada cordobesa se ha rebelado contra los mensajes de Adelante Andalucía que, por ejemplo, se atribuyen «el voto de la unidad andalucista y soberana» y piden a los andaluces que no se dejen engañar porque «se llevarán tu voto a Madrid para hacer lo que les mande el PSOE». «Nos alegramos que se vaya despejando las diferentes opciones políticas y que la izquierda española con sede en Madrid se presente. Nuestra papeleta es el Andalucismo de izquierda, con sede en cada municipio andaluz», dicen en tono provocador los ‘teresistas’.

Esto ha sido rebatido con dureza por Velarde: «La estrategia de llamar a todo andaluz o andaluza que no vote a un determinado partido, españolista o madrileño/a, es la peor estrategia que he visto en mi vida. A los andaluces y las andaluzas no nos gusta que nos repartan carnets ni que nos insulten mientras nos piden el voto».

El silencio que se han ‘autoimpuesto’ algunos de los protagonistas estelares del acuerdo contrasta con la rápida reacción del líder regional y candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, a quien desde Más País no paran de recordarle que no les gusta la etiqueta que los sitúa a la izquierda del PSOE.

Tras airearse la confluencia el mismo lunes por la noche, Espadas le dio la enhorabuena a las formaciones implicadas «por hacer posible el encuentro desde el diálogo constructivo». «Desde el respeto y con nuestras legítimas diferencias, son muchos los valores que compartimos y muchas las coincidencias en la defensa de la democracia y de nuestro autogobierno en Andalucía», indicó el exalcalde socialista de Sevilla.