A la espera de que el domingo se complete la nómina con los vicesecretarios, ya es seguro que al menos diez andaluces acompañarán a Alberto Núñez Feijóo en sus órganos de dirección en la nueva etapa del PP.

Al nombramiento de Elías Bendodo como coordinador general y la condición de miembro nato de Juanma Moreno, se suma la inclusión entre los 35 vocales del Comité Ejecutivo Nacional de los alcaldes de Córdoba, Carmona y Almería -José María Bellido, Juan Ávila y Ramón Fernández Pacheco- y de la número dos del PP andaluz Loles López.

Además, habrá otros cuatro andaluces en la Junta Directiva Nacional, compuesta por 30 miembros. estos som la consejera de Fomento de la Junta, la granadina Marifrán Carazo, el presidente del PP antequerano y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona, el vicepresidente del PP de Huelva y alcalde de la Palma del Condado Manuel García Félix y el concejal del PP en el ayuntamiento de Sevilla Beltrán Pérez.

Durante la presentración de su candidatura, Feijóo dijo que "los deberes del nuevo PP serán replicar la victoria contundente en Andalucía, luego replicar esta victoria contundente en las mayorías de comunidades autónomas y volver a gobernar España".

El gallego reclamó "un partido unido como condición innegociable". "No he venido solo a dirigir un partido sino a servir a España con vuestro apoyo, yo no he venido a excluir a nadie", apuntó.