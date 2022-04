El PP andaluz todavía aspira a más en el Congreso de Sevilla

Tras un viernes muy largo, en el que la designación de Elías Bendodo como número 3 nacional dibujó una sonrisa en los compromisarios del sur, el PP andaluz todavía aspira a tener más peso en el aparato de la madrileña calle Génova.

Sin ir más lejos, en la delegación malagueña no se pierde vista el nombramiento de los vicesecretarios del partido que Alberto Núñez Feijóo elevará este domingo a su Comité Ejecutivo Nacional, durante la primera reunión de este órgano en su nueva etapa al frente del PP.

La provincia de Málaga aporta con 102 compromisarios -87 electos y 15 natos- la delegación más numerosa del PP andaluz, que a su vez es el aparato regional que con más de medio millar de representantes lidera la contribución de las comunidades autónomas en el conjunto de país.

Esta realidad no pasa desapercibida y se tiene en cuenta para que otro andaluz pueda estar en esta zona de la cúpula que aún le falta por hacer pública al político gallego. Es más, en el PP de Málaga hay quien no pierde la esperanza de que, incluso, pueda caerle algún representante más en la dirección nacional.

De momento, la coordinación general con la que dará el gran salto a la política nacional Elías Bendodo ya se ha visto acompañada por la inclusión en la Junta Directiva Nacional del presidente del PP antequerano, parlamentario andaluz y número 3 de la estructura provincial, José Ramón Carmona.

Carmona le agradeció a Feijóo -y luego lo hizo extensivo a Juanma Moreno, Elías Bendodo, Manuel Barón y Patricia Navarro- su inclusión "en la propuesta de la Junta Directiva Nacional del mejor partido de España".

La del sábado, en la antesala del inicio de una segunda jornada, ha seguido deparando estampas de felicidad en la delegación del PP de Málaga, que compartió una imagen de grupo a la que su presidente, Elías Bendodo, se refirió como "mucho más que una foto de familia".

Esta mañana, cuando ha acudido a votar a la candidatura del presidente nacional, Bendodo expresó que le entregaba su apoyo a Feijóo "por Málaga, por Andalucía y para lanzar la alternativa responsable y segura al actual Gobierno de España".

Aunque se siga celebrando lo ya conseguido, también existen en los corrillos comentarios sobre la posibilidad de que Bendodo termine dejando la presidencia provincial para centrarse en la Junta de Andalucía y su labor en calle Génova. Esta cuestión fue esbozada por Feijóo en el discurso con el que a última hora del viernes presentó su discurso. Sin embargo, la sensación existente es que este relevo no se produciría ahora mismo sino "como muy pronto, a medio plazo".

A la espera de que el domingo se complete la nómina con los vicesecretarios, ya es seguro que al menos diez andaluces acompañarán a Alberto Núñez Feijóo en sus órganos de dirección en la nueva etapa del PP.

Al nombramiento de Elías Bendodo como coordinador general y la condición de miembro nato de Juanma Moreno, se suma la inclusión entre los 35 vocales del Comité Ejecutivo Nacional de los alcaldes de Córdoba, Carmona y Almería -José María Bellido, Juan Ávila y Ramón Fernández Pacheco- y de la número dos del PP andaluz Loles López.

Además, habrá otros cuatro andaluces en la Junta Directiva Nacional, compuesta por 30 miembros. Estos son la consejera de Fomento de la Junta, la granadina Marifrán Carazo, el presidente del PP antequerano y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona, el vicepresidente del PP de Huelva y alcalde de la Palma del Condado Manuel García Félix y el concejal del PP en el ayuntamiento de Sevilla Beltrán Pérez.

Durante la presentación de su candidatura, Feijóo dijo que "los deberes del nuevo PP serán replicar la victoria contundente en Andalucía, luego replicar esta victoria contundente en las mayorías de comunidades autónomas y volver a gobernar España".

El gallego reclamó "un partido unido como condición innegociable". "No he venido solo a dirigir un partido sino a servir a España con vuestro apoyo, yo no he venido a excluir a nadie", apuntó.