Bendodo: "Imbroda me dijo que no me fuera a Madrid, que era un lío y podía compatibilizar; y aquí estoy"

La nueva situación de Elías Bendodo como coordinador general del PP también saltó a la palestra durante la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El lugarteniente de Juanma Moreno tiró de un consejo que le dio el fallecido Javier Imbroda para ilustrar su ascenso a calle Génova y el desempeño a tiempo parcial que pactó momentáneamente con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Javier Imbroda, que sabe lo que es aquello porque entrenó al Real Madrid, me dio el consejo de que no me fuera a Madrid, me dijo que aquello era un lío y que podía compatibilizar una responsabilidad nacional con el Gobierno andaluz, y aquí estoy».

El día que le cambió la vida a Elías Bendodo Al ser preguntado sobre si su nombramiento como nuevo coordinador general del PP implicará que no siga en el Gobierno andaluz en la próxima legislatura, Bendodo echó mano de la enseñanza de otro entrenador, Cholo Simeone, y abogó por «ir paso a paso». «Primero hay que agotar le legislatura, después ganar las elecciones, después de ganarlas sumar para gobernar y después el presidente decidirá cuál es su Gobierno», apuntó sin renunciar a una broma que barajaba la posibilidad de que el candidato andaluz del PSOE, Juan Espadas, lo nombrara consejero. Este asunto de su continuidad suscitó, incluso, un comentario distendido por parte de su socio y líder de Cs Juan Marín: «El señor Bendodo no se va de aquí porque yo no lo voy a dejar; primero tenemos que terminar la legislatura y ya después haz lo que te dé la gana», espetó Marín.