Bendodo y Marín esquivan «el ruido» y rechazan que las elecciones en Andalucía sean en junio

El guadianesco debate sobre el adelanto electoral en Andalucía fue desactivado por el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP), y el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), quienes criticaron «el ruido» existente sobre un anticipo a junio y sostuvieron que Juanma Moreno no los convocará hasta después del verano. Bendodo reiteró que el Gobierno andaluz «todavía tiene una agenda legislativa sobre la mesa y la intención es que cuando culmine este periodo de sesiones, en julio, arranque el nuevo periodo de sesiones en septiembre y, a partir de ahí, convocar las elecciones para noviembre».

«Hay una hoja de ruta y una agenda legislativa para llegar a lo que tenemos previsto hace tres años y medio, que es agotar la legislatura», apuntó. A su juicio, «siempre se está intentado desestabilizar el Gobierno, que ha demostrado estabilidad máxima, y está más unido y fuerte que nunca».

«El PSOE, Unidas Podemos y Vox llevan varios meses en campaña electoral y, cuando llegue la hora de la verdad, igual están desfondados», manifestó el portavoz de la Junta.

Para mantenerse firme en su discurso, Bendodo dijo que «en Andalucía no hay tiempo que perder» porque «bastante hemos perdido con 37 años de gobiernos socialistas». «Frente al ruido externo y los cálculos electorales de otros partidos, el Gobierno de Juanma Moreno continúa con su agenda reformista y centrado en los andaluces», aseguró.

Por su parte, Juan Marín insistió en que los comicios deben ser en otoño. Según explicó el líder de Cs, en sus últimas conversaciones con el presidente «Juanma Moreno se reafirma en el compromiso de convocar en el mes de septiembre para que haya elecciones en noviembre».

«En absoluto contemplo que el presidente pueda incumplir su compromiso, Juanma Moreno y yo no hemos incumplido ningún compromiso a lo largo de la legislatura», reiteró Juan Marín.

La nueva situación de Elías Bendodo como coordinador general del PP también saltó a la palestra durante la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El lugarteniente de Juanma Moreno tiró de un consejo que le dio el fallecido Javier Imbroda para ilustrar su ascenso a calle Génova y el desempeño a tiempo parcial que pactó momentáneamente con el presidente del PP, Alberto Núñez: «Javier Imbroda, que sabe lo que es aquello porque entrenó al Real Madrid, me dio el consejo de que no me fuera a Madrid, me dijo que aquello era un lío y que podía compatibilizar una responsabilidad nacional con el Gobierno andaluz, y aquí estoy».

Al ser preguntado sobre si su nombramiento como nuevo coordinador general del PP implicará que no siga en el Gobierno andaluz en la próxima legislatura, Bendodo echó mano de la enseñanza de otro entrenador, Cholo Simeone, y abogó por «ir paso a paso». «Primero hay que agotar le legislatura, después ganar las elecciones, después de ganarlas sumar para gobernar y después el presidente decidirá cuál es su Gobierno», apuntó sin renunciar a una broma que barajaba la posibilidad de que el candidato andaluz del PSOE, Juan Espadas, lo nombrara consejero.

Este asunto de su continuidad suscitó, incluso, un comentario distendido por parte de su socio y líder de Cs Juan Marín: «El señor Bendodo no se va de aquí porque yo no lo voy a dejar; primero tenemos que terminar la legislatura y ya después haz lo que te dé la gana», espetó Marín.