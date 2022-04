El Parlamento ha rechazado la enmienda a la totalidad del PSOE presentada a la Ley de Policías Locales de Andalucía, por lo que la norma inicia la tramitación en la Cámara con los votos de los dos partidos del Gobierno autonómico -PP y Cs-, el apoyo de Vox y Unidas Podemos, y la abstención de los diputados no adscritos de Adelante Andalucía.

La Ley, que sustituirá a la anterior con veinte años, establece, entre otras medidas, que los municipios con 5.000 habitantes o más tendrán cuerpo policial propio y la exigencia de un mínimo de cinco efectivos en todos los cuerpos, según ha expuesto ante la Cámara el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP).

Ha indicado que el objetivo primordial del nuevo texto legal es incrementar el actual nivel de coordinación y reforzar la identidad de las policías locales, respetando el carácter propio de cada cuerpo en su ámbito municipal.

La ley establece regímenes transitorios para aquellos municipios que cuenten con cuerpo de la policía local al momento de la entrada en vigor de ley pero no tengan un mínimo de cinco agentes y contempla la asociación de municipios cuando dos o más limítrofes no dispongan de recursos suficientes por separado.

El texto normativo también promueve que, por parte de los ayuntamientos y de manera preferente, se establezcan patrullas compuestas por más de un agente o en colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

El socialista Gerardo Sánchez ha señalado que la enmienda a la totalidad se argumenta en el "ninguneo" de la Junta a los ayuntamientos y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y ha asegurado que el PSOE sí quiere que se pueda aprobar esta ley, pero que esté negociada con los alcaldes.

Ha lamentado que "la tónica del Gobierno de la Junta es dar la espalda y no contar con los ayuntamientos".

La parlamentaria de Cs Mar Hormigo ha criticado que el PSOE "antepone el criterio partidista e ideológico al interés común" porque "no pueden permitir" que sea una ley impulsada por el Gobierno la que "mejore las condiciones" de 785 municipios, muchos de ellos gobernados por los socialistas.

El diputado de UP Ismael Sánchez ha dicho que esta ley "no está gustando a nadie" y ha echado en falta "una participación más activa de los ayuntamientos", aunque ha explicado que no pueden apoyar la enmienda a la totalidad del PSOE porque ellos pretenden mejorarla durante el trámite parlamentario y que "no nazca caduca".

El diputado de Vox Benito Morillo ha valorado la ley, ha criticado la enmienda del PSOE, "que no entiende nadie, han enfadado hasta a los suyos", y ha dicho al consejero que quedan "muchos huecos por cubrir" en el texto durante el trámite parlamentario.